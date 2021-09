Formel 1: Nach Regenchaos – F1 denkt über gravierende Änderung nach

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

In der Formel 1 wird gerade ein Thema sehr heiß diskutiert.

Ein Regenchaos, wie beim Großen Preis von Belgien, soll in der Formel 1 in Zukunft nämlich verhindert werden. Deshalb gibt es jetzt einen neuen Lösungsvorschlag.

Formel 1: Das Rennen in Belgien wurde zur Farce. Foto: IMAGO / eu-images

Formel 1: Gravierende Änderung wird zum Thema

In Spa fiel der Starkregen ohne Unterlass und dennoch wollte die Formel 1 mit aller Macht ein verspätetes Rennen sehen. Am Ende fuhren die Piloten lediglich drei Runden hinter dem Safety Car ehe der Red-Bull-Star Max Verstappen als Gewinner feststand.

Der Formel 1-Rennkalender 2021

28. März – Bahrain (Sakhir) - Sieger: Lewis Hamilton

18. April – Italien (Imola)* - Sieger: Max Verstappen

02. Mai – Portimao (Portugal) - Sieger: Lewis Hamilton

09. Mai – Spanien (Barcelona)* - Sieger: Lewis Hamilton

23. Mai – Monaco - Sieger: Max Verstappen

06. Juni – Aserbaidschan (Baku) - Sieger: Sergio Perez

20.Juni – Frankreich (Le Castellet) - Sieger: Max Verstappen

27. Juni – Steiermark (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

04. Juli – Österreich (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

18. Juli – Großbritannien (Silverstone) - Sieger: Lewis Hamilton

01. August – Ungarn (Budapest) - Sieger: Esteban Ocon

29. August – Belgien (Spa) - Sieger: Max Verstappen

05. September – Niederlande (Zandvoort) - Sieger: Max Verstappen

12. September – Italien (Monza) - Sieger: Daniel Ricciardo

26. September – Russland (Sotschi) - Sieger: Lewis Hamilton

10. Oktober – Türkei (Istanbul)

24. Oktober – USA (Austin)

07. November – Mexiko (Mexiko-Stadt)

14. November – Brasilien (Sao Paulo)

21. November – offen

05. Dezember – Saudi-Arabien (Dschidda)*

12. Dezember – Abu Dhabi

*Rennen werden auch bei RTL übertragen

Am vergangenen Wochenende beim Großen Preis von Russland wurde wegen starker Regenfälle schnell reagiert. Da es den ganzen Samstag über regnete, fiel das letzte freie Training aus und stattdessen wurde nur die Qualifikation gefahren. Zwischenzeitlich stand sogar ein Ausweichplan im Raum, erklärte Renndirektor Michael Masi.

Formel 1: Renndirektor Michael Masi über mögliche Änderungen der Grand-Prix-Uhrzeiten: „Werden darüber diskutieren“ Foto: IMAGO / eu-images

Laut des Portals „The Race“ soll in Zukunft, im Falle einer schlechten Wettervorhersage, das Rennen früher stattfinden. Derzeit diskutieren die Interessenvertreter der Formel 1 darüber, ob sie diese Flexibilität haben können.

Formel 1-Renndirektor: „Was wir in den nächsten Wochen diskutieren werden“

In Sotschi wurde beispielsweise das Rennen in der Formel 3 aufgrund der Wettervorhersage von Samstag auf Freitagmorgen verlegt. Ist so etwas auch in der Formel 1 möglich? Ein Problem könnte dabei das TV-Programm sein.

Auf die Frage, ob so etwas auch in der Königsklasse passieren könnte, antwortete Masi: „Wir sind nicht so sehr vom TV-Programm abhängig. Das ist etwas, was wir in den nächsten Wochen diskutieren werden.“

Und Masi weiter: „Wir haben nach Spa gesagt, dass es offensichtlich viele strategische Diskussionen zwischen der FIA, der Formel 1 und den zehn Teams geben muss, und das wird eine der Diskussionen beim Treffen sein.“

Ob die Formel-1-Rennen in Zukunft bei schlechten Wetterbedingungen dann tatsächlich früher stattfinden, wird sich zeigen. Solch eine Farce wie beim Rennen in Belgien will man unbedingt verhindern.

