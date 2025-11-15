Red Bull verkündet wichtige Formel-1-News – Fans schauen gespannt hin

Während in der aktuellen Saison noch Lando Norris, Oscar Piastri und Max Verstappen um den WM-Titel kämpfen, rückt die neue Formel 1-Ära 2026 bereits in greifbare Nähe. Nun ist klar: Red Bull Racing und die Racing Bulls werden ihre brandneuen Boliden im Rahmen des großen Ford Season Launch vorstellen.

Das Event steigt am 15. Januar 2026 in Detroit – und steht unter dem traditionsreichen Motto „Go Like Hell“. Ford Racing nutzt die Show alljährlich, um seine Motorsport-Projekte von NASCAR bis Dakar zu präsentieren. Diesmal soll es allerdings mehr als nur ein Blick auf neue Farben und Logos werden. Die Formel 1 steht seit Jahren wieder im Fokus.

Ford-Comeback sorgt in der Formel 1 für Aufsehen

„Es gibt entscheidende Momente in der Geschichte von Ford, die nicht nur ein Jahr prägen, sondern unsere Zukunft gestalten. Der 15. Januar 2026 wird ein solcher Moment sein, denn dann läuten wir die wohl ambitionierteste und aufregendste Ära in der Geschichte von Ford Racing ein“, kündigte Ford-Motorsportchef Mark Rushbrook in einer offiziellen Mitteilung an.

Der Veranstaltungsort ist symbolisch gewählt: Detroit gilt als das Herz der US-Autoindustrie – und damit als perfekte Bühne für das große Ford-Comeback in der Formel 1. Nach 22 Jahren kehrt der amerikanische Autobauer in die Königsklasse zurück.

Zuletzt war Ford von 2000 bis 2004 mit Jaguar in der Formel 1 aktiv. 2023 folgte dann die spektakuläre Ankündigung der Partnerschaft mit Red Bull Powertrains. „Für unsere Rückkehr in die Formel 1 mussten wir einen Partner finden, der unsere DNA teilt – den unermüdlichen Willen, zu kämpfen und zu gewinnen. Das haben wir in Red Bull gefunden. Was wir gemeinsam mit Red Bull lernen werden, wird die Technologien der Zukunft bestimmen, und das ist es, was mich an dieser Partnerschaft am meisten begeistert“, erklärte Rushbrook.

Ein neues Zeitalter beginnt

Die Kooperation markiert den Beginn einer neuen technischen Ära. Mit den 2026er-Regeln steht die Formel 1 vor einer der größten Umwälzungen ihrer Geschichte. Sowohl das Chassis als auch die Antriebseinheit werden völlig neu entwickelt – das Verhältnis zwischen Verbrenner und Elektro-Power verschiebt sich deutlich in Richtung Hybrid.

Damit steigt auch das Risiko, dass einzelne Teams weit enteilen oder zurückfallen. Um die Chancengleichheit zu wahren, hat die FIA daher zuletzt technische Erleichterungen beschlossen.

Eines steht fest: Wenn Ford und Red Bull im Januar ihr neues Kapitel aufschlagen, dürfte das Interesse der gesamten Formel 1-Welt garantiert sein – denn das Comeback eines Motorsport-Giganten wie Ford verspricht nichts weniger als eine Revolution.