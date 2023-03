Formel 1: Zoff vorprogrammiert! Knallhart-Ansage an Verstappen

In wenigen Tagen startet die neue Formel 1-Saison mit dem Auftaktrennen in Bahrain. Nach den Testfahrten scheint auch dieses Jahr Red Bull das „Non plus ultra“ zu sein. Max Verstappen ist der Mann, den man schlagen muss.

Kurz vor dem Start der Formel 1 äußert sich nun sein Teamkollege zu seinem Verhältnis zum Weltmeister und gibt eine klare Botschaft in Richtung des Niederländers ab. Es könnte sich ein übler Zoff anbahnen.

Formel 1: Perez mit Warnung an Teamkollege

„Es ist immer wichtig, als Team zu arbeiten, und wenn ich sehe, dass ich keine Unterstützung bekomme, wenn ich sie brauche, werde ich sie auch nicht geben“, stellte Sergio Perez schon vor der Saison bei dem Portal „GPFans“ klar.

Heißt konkret: Perez will Chancengleichheit bei Red Bull. Dass er die allerdings bekommen wird, ist unwahrscheinlich. Max Verstappen ist beim Rennstall die klare Nummer eins. Alles ist darauf ausgelegt, dass der Niederländer in diesem Jahr seinen dritten WM-Titel in Folge einfährt.

Sergio Perez muss sich wohl oder übel mit der Rolle des Wingmans anfreunden. Es liegt an den Verantwortlichen bei Red Bull, das Gleichgewicht zu wahren. Wie wichtig ein zweiter Fahrer werden kann, zeigte Perez schließlich eindrucksvoll beim legendären Saisonfinale 2021, als Verstappen in der letzten Runde noch Hamilton abfing.

„Ich denke, wir sind uns über das Wichtigste im Klaren, es wird eine sehr intensive Saison, sicherlich mit sechs Autos, die um die Meisterschaft kämpfen, also wird es sehr wichtig sein, in vielen Rennen als Team zu arbeiten“, betonte Perez.

Viel Zündstoff bei Red Bull

Dass weder Verstappen noch Perez immer im Team arbeiten, zeigte aber schon die vergangene Saison. Der Niederländer ignorierte in Brasilien eine Anweisung des Teams und verwehrte damit seinem Teamkollegen den zweiten Platz in der WM.

Die Paarung Verstappen/Perez bietet viel Zündstoff, Zoff ist vorprogrammiert. Red Bull muss aufpassen, dass Eitelkeiten nicht ihre Pläne zerstören.