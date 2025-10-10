Fahrer-Knall bei Red Bull? Gleich zwei Formel-1-Piloten stehen vor dem Aus!

Die Fahrerfrage bei den Red-Bull-Rennställen sorgt vor der Formel-1-Saison 2026 für viele Spekulationen. Insbesondere das B-Team RacingBulls könnte vor einem großen Umbruch stehen. Insider vermuten, dass gleich zwei Cockpits neu besetzt werden könnten – und einige Fahrer damit vor dem Aus stehen.

Während Isack Hadjar fest im Red-Bull-System verankert bleibt, hängt die Zukunft von Yuki Tsunoda und Liam Lawson an einem seidenen Faden. Ihnen droht mit Blick auf die kommende Formel-1-Saison wohl das Aus.

Sorgt Red Bull für ein Fahrer-Beben in der Formel 1?

Laut dem „Sky F1“-Podcast könnten beide Fahrer schon in wenigen Wochen rausfliegen. „Nach den frühen Flüstereien habe ich das Gefühl, dass man im nächsten Jahr zwei neue RacingBulls-Fahrer bekommen könnte,“ sagte Simon Lazenby.

Die britische Rennfahrerin Jamie Chadwick sieht Red Bulls Strategie als klaren Hinweis auf eine Neuausrichtung. „Sie wollen Fahrer finden, die die nächsten Superstars in der Formel 1 werden können,“ erklärte sie. Red Bull sucht demnach keine soliden Nummer-2-Piloten, sondern den nächsten Max Verstappen – Tsunoda und Lawson scheinen diese Kriterien nicht zu erfüllen.

Chadwick glaubt, dass Red Bull die beste Chance auf einen neuen Superstar hat, wenn das Team gleich zwei Youngster in die RacingBulls setzt. „Sie wären besser dran, wenn sie etwas Neues ausprobieren,“ erklärte die Rennfahrerin. Einer dieser zukünftigen Talente könnte Alex Dunne sein, der McLaren kürzlich verließ. Ted Kravitz berichtete, dass sich Red Bull bereits um den vielversprechenden Fahrer bemühen könnte.

Jugend forscht bei Red Bull?

Ob Arvid Lindblad, ein weiteres Red-Bull-Talent, noch ein Jahr in der Formel 2 bleibt, bleibt abzuwarten. Laut Kravitz könnte Dunne in der Formel 1 bei den RacingBulls eingesetzt werden. „Ich habe gehört, dass sich Red Bull um Dunne bemühen werde,“ sagte Kravitz.

Auch Tsunoda könnte eine neue Rolle finden – allerdings wohl nicht mehr bei Red Bull. Gerüchte bringen den japanischen Fahrer mit Aston Martin in Verbindung, wo er als Ersatzpilot einspringen könnte. Der mögliche Wechsel zeigt, dass sich Red Bull seiner Neuausrichtung verpflichtet fühlt und keine halben Sachen macht.

Die Spannung in der Formel 1 steigt: Wer landet in den Cockpits der RacingBulls? Finden Tsunoda und Lawson neue Plätze? Und ist Isack Hadjar der nächste Superstar? Die Antworten werden die Formel-1-Welt in den kommenden Wochen weiter in Atem halten. Red Bull bleibt eine der spannendsten Baustellen für 2026!