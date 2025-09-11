Neuer Red-Bull-Pilot? Formel-1-Experte überrascht mit Meinungswechsel

Yuki Tsunodas Zukunft bei Red Bull ist mehr als ungewiss. Aktuell rückt Isack Hadjar als mögliche Alternative ins Zentrum der Überlegungen. Ralf Schumacher, anfangs skeptisch über einen so frühen Aufstieg des Formel-1-Rookies, hat seine Meinung im „Sky“-Podcast „Backstage Boxengasse“geändert. Das Team verdiene einen starken Fahrer, der Chancen auf Erfolge erhöhen könne.

Anders als Schumacher rät Nico Rosberg Hadjar von einem Wechsel zum großen Red-Bull-Team ab. Er glaubt, das Risiko sei zu hoch, sich gegen Max Verstappen zu behaupten. Schumacher sieht die Situation dagegen optimistischer: „Wenn man jetzt jemand Starkes sucht neben Max Verstappen, ist für denjenigen eigentlich das nächste Jahr das beste.“

Formel-1-Neustart als Chance

Änderungen im technischen Reglement könnten Hadjar helfen. Die neue Fahrzeuggeneration gibt allen Fahrern die Möglichkeit zum Neustart, auch Max Verstappen. Dies könnte die perfekte Gelegenheit sein, um sich mit dem erfahrenen Formel-1-Champion zu messen. Hadjar hätte dadurch mehr Zeit, sich anzupassen und sich langfristig im Team zu etablieren.

Seit Jahren kämpft Red Bull mit schwachen Leistungen im zweiten Cockpit neben Verstappen. Die jüngsten Wechsel von Sergio Perez über Liam Lawson bis hin zu Tsunoda brachten keine Besserung. Auch der Japaner kann im aktuellen Red-Bull-Auto nicht überzeugen, was erneut Fragen zur Besetzung aufwirft.

Schumacher: „Wenn, dann nächstes Jahr.“

Ralf Schumacher traut Hadjar hingegen viel zu: „Er ist mental recht stark“ und hätte sowohl Geschwindigkeit als auch Nervenstärke. Ein Abwarten und Hoffen auf einen späteren Aufstieg birgt laut ihm Risiken. Die Entwicklungsarbeit am Auto könnte Hadjar später erschweren, sich durchzusetzen: „Wenn, dann nächstes Jahr.“

Hadjar könnte der Schlüssel zu neuen Erfolgen im Red-Bull-Team werden. Gleichzeitig bleibt ein klares Fazit herausfordernd: Die Formel 1 bietet oft unvorhersehbare Wendungen.

