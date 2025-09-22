Formel 1: Fahrer-Hammer bei Red Bull? Jetzt spricht Helmut Marko

Max Verstappen bleibt bis 2026 in der Formel 1 bei Red Bull Racing. Wer jedoch sein Teamkollege wird, ist aktuell noch offen.

Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko kündigte an, dass die Entscheidung früher als geplant fallen soll. „Das Jahresende ist bei uns das allerletzte Datum. Wir wollen eher schon nach Mexiko eine Richtlinie haben“, erklärte er im Interview mit „RTL“ und „sport.de“.

Red-Bull-Pläne für die Formel 1-Saison

Bis Ende Oktober will Red Bull die Leistungen von Yuki Tsunoda und Liam Lawson beobachten. Dadurch möchte das Team ausreichend Daten sammeln, um die richtige Wahl zu treffen. Isaak Hadjar, der in Monza überzeugte, bleibt ebenfalls ein potenzieller Kandidat, denn sein mehrjähriger Vertrag bietet Sicherheit.

+++Bottas steigt ins Mercedes-Cockpit – zum letzten Mal?+++

Marko lobte Hadjar besonders für dessen mentale Stärke und Anpassungsfähigkeit. Dennoch lässt sich Red Bull Zeit. „Von der mentalen Seite sollte er geeignet sein, gegen Max bestehen zu können“, betonte Marko gegenüber „RTL“ und „sport.de„. Die finale Entscheidung über das Formel 1-Team steht aber noch aus, da Red Bull noch mehr Rennen zur Bewertung nutzen will.

Formel 1-Gerüchte um Mercedes

Auch bei Mercedes ist die Fahrerpaarung für die Zukunft unklar. Die Vertragsverlängerungen von George Russell und Nachwuchshoffnung Kimi Antonelli stehen seit Monaten aus. Laut Marko könnte es sich um zähe Gehaltsverhandlungen handeln. Er mutmaßt: „Ich glaube, das sind Verhandlungen ums Gehalt, nachdem Russell ja sehr lange hingehalten wurde. Vielleicht ist dieses Zögern jetzt seine Revanche.“

Aktuelle F1-News für Dich:

Damit gehen aktuell sowohl Red Bull als auch Mercedes mit Unsicherheiten in die Planung ihrer Formel 1-Fahrerbesetzungen ab 2026. Red Bull setzt auf offene Evaluationen und langfristige Planungen. Mercedes steht hingegen in der Kritik, wichtige Entscheidungen hinauszuzögern. Das Rennen um die besten Fahrer bleibt spannend.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.