Formel 1: Red Bull in Schockstarre! Debakel für Verstappen

Das zweite Formel-1-Rennen der Saison steht vor der Tür. Nach dem Auftakt in Bahrain fahren Verstappen und Co. am Sonntag (18 Uhr) in Jeddah beim Großen Preis von Saudi-Arabien um weitere Punkte im neuen Jahr. Nach der Red Bull-Dominanz in Bahrain geht es für Ferrari und Co. jetzt also darum, Verstappen und Perez möglichst nah zu kommen.

Zumindest an Max Verstappen könnte einige Fahrer rankommen. Der Niederländer erlebte im Qualifying am Samstag einen rabenschwarzen Tag und muss von weit hinten starten. Die große Chance für den Rest des Formel-1-Feldes, Druck auf Red Bull aufzubauen.

Formel 1: Technische Probleme bei Verstappen

In Bahrain dominierte Red Bull noch nach Belieben. In Saudi-Arabien gibt es nun den ersten Dämpfer für Verstappen und Co. Aufgrund von technischen Problemen am Auto musste Weltmeister Max Verstappen das Qualifying in Q2 beenden. Die Folge: Startplatz 15 für den Niederländer im Rennen. Ein herber Schlag für das österreichische Top-Team. Der genaue Grund für das Aus wird derzeit noch ermittelt, es soll sich aber um Motorprobleme am Auto von Verstappen gehandelt haben.

Nach dem starken Auftakt im ersten Saisonrennen ist das natürlich ein Rückschlag. Für Verstappen wird es so also eine Herkules-Aufgabe, das Rennen auf dem Treppchen abzuschließen oder gar zu gewinnen. Auch wenn das Auto von Red Bull das mit Abstand beste Auto des Feldes ist, wird eine derartige Aufholjagd extrem schwer. Für Sky-Experte Nico Rosberg habe Verstappen aber dennoch eine Chance, ganz vorne zu landen. „Mit ein bisschen Safety-Car-Glück könnte da trotzdem noch einiges drin sein“, so der ehemalige Mercedes-Pilot.

Neben dem Debakel bei Max Verstappen gab es dennoch einen Grund zur Freude bei Red Bull. Verstappens Teamkollege Sergio Perez fuhr mit einer grandiosen Runde an die Spitze des Feldes und holte sich mit der Bestzeit die Pole-Position. So startet trotz des Verstappen-Ausfalls ein Red Bull von Startplatz eins. Neben ihm wird Aston Martin-Pilot Fernando Alonso starten. Startplatz drei wird George Russell in seinem Mercedes einnehmen.

Norris erneut mit großer Enttäuschung

Neben Verstappen erlebte auch McLaren-Pilot Lando Norris einen rabenschwarzen Tag. Nach schwachen Leistungen in Bahrain wollte der Brite in Saudi-Arabien alles besser machen. Doch nach nur wenigen Minuten im Qualifying war schon Schluss: Norris touchierte die Mauer in Höchstgeschwindigkeit ganz leicht. Dieser Kontakt sorgte allerdings für einen großen Schaden an der Aufhängung und beschädigte die Spurstange. Die Folge: Norris musste schon im Q1 aufgeben und startet morgen von Platz 19. Eine weitere dicke Enttäuschung für den jungen Formel-1-Fahrer. Sein Teamkollege überzeugte hingegen vollkommen und startet von Platz acht. Eine Ansage des Formel 1-Neulings in Richtung Norris.

Die Formel 1 zeigt bereits nach zwei Wochenenden, wie viel man von dieser Saison noch erwarten darf. Große Enttäuschungen, viele gute Leistungen, einige Überraschungen. Die Königsklasse des Motorsports hält, was sie verspricht. Ob Max Verstappen tatsächlich die große Aufholjagd gelingt, bleibt abzuwarten. Eines ist jedoch sicher: Es wird ein großes Rennen in Jeddah.