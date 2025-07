Formel-1-Beben größer als angenommen – nicht nur Horner muss gehen

Diese Nachricht erschütterte die Formel-1-Welt am Mittwoch (9. Juli): Red-Bull-Boss Christian Horner ist mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Teamchef entbunden worden. Nach 20 Jahren ist für den Briten bei den roten Bullen Schluss.

Genaue Hintergründe zu dem Horner-Aus lieferte Red Bull. Eines steht jedoch fest: Nicht nur er musste gehen. Auch zwei enge Vertraute des Ex-Bosses mussten ihre Sachen packen. Der Formel-1-Rennstall räumt komplett auf!

Formel 1: Horner-Vertraute müssen auch gehen

Seit vielen Monaten gab es rund um Horner immer wieder pikante Geschichten und Spekulationen. Und doch kam sein Aus zu dem jetzigen Zeitpunkt sehr überraschend. Jetzt werden weitere Details zu dem Rauswurf bekannt. Weitere Mitarbeiter müssen gehen:

Paul Smith (Leiter Kommunikation) und Oliver Hughes (Leiter Marketing) Red Bull Racing verlassen. Ein starkes Indiz dafür, dass die Red Bull GmbH wieder stärker Einfluss auf die bisherige Machtsphäre von Horner nehmen möchte. Der Brite hatte zuletzt enorm große Macht innerhalb des Rennstalls.

Horner betonte in seiner Abschiedsrede, dass dieser Schritt für ihn „völlig überraschend“ komme: „Ich hatte in den vergangenen zwölf Stunden Zeit, darüber nachzudenken. Und ich wollte heute vor euch stehen, um diese Nachricht persönlich zu überbringen und mich bei jedem einzelnen von euch zu bedanken – für all das, was ihr in den vergangenen 20 Jahren, die ich hier war, geleistet habt.“

Horner bleibt Teil von Red Bull

Doch trotz seines Aus als Teamchef wird er das Team nicht gänzlich verlassen, wie er selbst verkündete. „Gestern wurde ich von Red Bull darüber informiert, dass ich mich künftig operativ nicht mehr in das Tagesgeschäft des Teams einbringen werde“, erklärte Horner. „Ich werde weiterhin im Unternehmen beschäftigt bleiben. Aber operativ wird der Staffelstab übergeben“, so der Brite weiter.

Was genau dies bedeutet, ist noch unklar. Fakt ist: Er wird das Team nicht mehr öffentlich repräsentieren und an der Strecke zu finden sein. Es ist der erste Tausch des Teamchefs in der über 20-jährigen Geschichte des Formel-1-Teams.