Pikante Details enthüllt! Formel-1-Pilot ließ Red Bull abblitzen

Red Bull befindet sich nach erfolgsverwöhnten Jahren in der Formel 1 in einer Krise. Der österreichische Rennstall steht vor einer Neuausrichtung ohne den langjährigen Teamchef Christian Horner. Ausgerechnet jetzt kommen pikante Details über vergangene Fahrer-Entscheidungen ans Licht.

Nachdem Alex Albon Ende 2020 seinen Platz bei Red Bull verlor, schien seine Karriere in der Formel 1 beendet. Im Jahr 2021 saß er an der Seitenlinie, doch 2022 kehrte er mit Williams zurück. Dort wurde er zu einer konstanten Größe und führte das Team trotz neuer Konkurrenz an.

Albons Status in der Formel 1

Albon beeindruckte mit starken Leistungen, wodurch Red Bull 2024 versuchte, ihn zurückzugewinnen. Hinter den Kulissen war das Team jedoch von Unruhe geprägt. Während Max Verstappen seinen vierten Titel holte, testete Red Bull Fahrer wie Yuki Tsunoda und Liam Lawson. Auch Piloten außerhalb der Akademie wie Franco Colapinto wurden in Betracht gezogen.

+++Hammer-Rückkehr für Formel 1 steht bevor+++

Red Bull wollte zudem Alex Albon zurückholen. Besonders Team-Besitzer Charlem Yoovidhya soll von ihm begeistert gewesen sein. Albon zeigte laut „LastWordOnSports“ allerdings kein Interesse. Gründe dafür waren Red Bulls Probleme, insbesondere bei der Entwicklung eigener Motoren für 2026. Auch skeptische Zukunftsaussichten spielten eine Rolle.

Risiken für Red Bull

Red Bull steht 2026 größeren Herausforderungen durch stärkere Konkurrenz gegenüber. Das Team muss seine Spitzenposition unter schwierigen Bedingungen verteidigen. Zudem wird es immer schwerer, neben Verstappen einen schlagkräftigen Teamkollegen zu finden. Yuki Tsunodas Leistung erleichtern die Entscheodung dabei bislang kaum.

Mehr F1-News:

Auch Arvid Lindblad bleibt für Red Bull spannend. Dennoch möchte das Team vermeiden, den jungen Fahrer zu früh in die Formel 1 zu bringen. Die Kombination aus Unsicherheiten und Albons Bindung zu Williams macht eine Rückkehr nach Milton Keynes unwahrscheinlich. Williams bleibt für ihn die attraktivste Option, um in der Formel 1 erfolgreich zu sein.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.