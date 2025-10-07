Wechsel bei Red Bull! Marko kündigt Youngster im Formel-1-Cockpit an

Seit dem großen Preis von Singapur ist klar: Auch im zweiten Jahr hintereinander wird es nicht mit der Konstrukteurs-WM. McLaren hat diesen Titel verteidigt, während Red Bull erneut in die Röhre schaut. So langsam dürften sich die Blicke des Formel-1-Teams schon konkret auf die nächste Saison richten.

Dies deutete auch Dr. Helmut Marko zuletzt bereits an. Denn vor allem bei einer Personalie bereitet man sich nun offenbar schon für 2026. Der nächste Red-Bull-Youngster steht vor seiner großen Formel-1-Chance.

Formel 1: Lindblad darf wieder ran

Er ist längst kein Unbekannter mehr und doch könnt seine Reise jetzt erst richtig losgehen! Wie Marko am Rande des großen Preises verraten hat, wird RB-Nachwuchsfahrer Arvid Lindblad bald seine nächste Bewährungsprobe bekommen, um sich endgültig zu beweisen.

Der Brite gilt seit Jahren als absolutes Top-Talent, genießt von den Red-Bull-Bossen und im Rennstall enorm großes Vertrauen. Entweder in Mexiko oder in Brasilien soll er das erste freie Training absolvieren und so weitere Erfahrungen in einem Formel-1-Boliden sammeln.

Schon in Silverstone absolvierte der 18-Jährige eine Trainingssession für Red Bull. Dort konnte er sein Talent erstmals auf der großen Bühne zeigen. In Mexiko oder spätestens Brasilien wartet dann also der nächste Trainingsauftritt, ehe es 2026 dann zum ganz großen Coup kommen könnte.

Winkt ein Stammplatz im nächsten Jahr?

Denn schon in den letzten Wochen und Monaten richteten sich viele Blicke auf den erfolgreichen Youngster. Im kommenden Jahr wird es bei Red Bull wohl einmal mehr zu großen Veränderungen kommen. So könnte Yuki Tsunoda seinen Platz an der Seite von Max Verstappen verlieren und auch bei den Racing Bulls scheint (noch) vieles unklar.

Denn Isack Hadjar, der eine starke Rookie-Saison hinlegt, könnte gar an die Seite Verstappens befördert werden, sofern es mit Tsunoda zu Ende gehen sollte. Dazu ist auch die Zukunft von Liam Lawson noch unsicher. Erneut könnte es zu einer großen Fahrer-Rochade kommen.

Und einer der großen Gewinner könnte tatsächlich Lindblad werden. Denn dem Briten mit schwedischen Wurzeln winkt tatsächlich ein Stammplatz in der Formel 1. Die Red-Bull-Verantwortlichen wollen Lindblad 2026 eine Chance geben, sich in der Formel 1 bei den Racing Bulls zu beweisen.