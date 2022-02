Formel 1: Schumacher und Vettel sorgen für Lacher – „Oh mein Gott Seb, haha"

Mick Schumacher und Sebastian Vettel steigen für Deutschland in den Ring beim Event „Race oft he Champions“ (RoC).

Denn die Vorbereitung der beiden Piloten aus der Formel 1 sorgt für ordentlich Lacher.

Formel 1: Piloten lassen mit RoCV-Vorbereitung die Fans lachen

Das „Race of Champions“ (RoC) steht an. Für Deutschland treten die F1-Piloten Mick Schumacher und Sebastian in Lappland in Schweden an. Auf Schnee und Eis messen sich Fahrer aus dem Rennsport. Piloten der Formel 1, World Rally Championship, Nascar & IndyCar Series und den X-Games treten bei Kälte gegeneinander an.

Treten zusammen bei „Race of Champions" an - Sebastian Vettel (link) und Mick Schumacher (rechts). Foto: imago images/ZUMA Wire

Den deutschen Fahrern scheint die Kälte nichts auszumachen. So überraschen Schumacher und Vettel mit ihrer Rennvorbereitung. Wie ein Instagram-Video von Rennfahrerkollege Nils Andersson zeigt, gingen die Fahrer am Morgen erst mal joggen. Soweit nichts Ungewöhnliches.

Was aber überrascht ist das Jogging-Outfit. Während sich Schumacher wie der Rest der Läufergruppe in langer Ski-Kleidung zeigt, läuft Vettel wie im Hochsommer in kurzer Hose und T-Shirt durch den Schnee.

Das sagen die Fans zum Outfit:

Oh mein Gott Seb, haha. Ich bin sprachlos

Genial

Seb ist so heiß, er braucht keine Jacke da

Seb!!! Was für ein süßer Kerl

Dazu trägt er eine Mütze. Vettels Bart zieren ebenfalls Schneeflocken. Bei den Fans sorgt der Look für ordentlich Lacher.