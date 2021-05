Formel 1 – Portugal-GP: Vettel-Hammer! Erst Ohrfeige, dann dickes Ausrufezeichen

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Portimao. Das dritte Rennen der Saison steht in der Formel 1 an. Nach einem spektakulären Rennen in Imola, das Max Verstappen vor Lewis Hamilton gewinnen konnte, geht es nach Portimao. An der Algarve-Küste findet zum zweiten Mal der Große Preis von Portugal statt.

Wie wird sich Sebastian Vettel, der sein Auto in Imola drei Runden vor dem Ende zurückzog, schlagen? Und was macht Mick Schumacher? Der Haas-Pilot landete im vergangenen Rennen erneut auf dem 16. Platz, jedoch vor seinem Teamkonkurrenten Nikita Mazepin. Es steht also wieder ein spannendes Formel 1-Wochenende bevor.

Formel 1 – Portugal-GP: Spielt der Asphalt wieder eine Rolle?

Im letzten Jahr stellte die Formel 1-Teams vor allem der komplett neue Asphalt in Portimao vor eine ziemlich große Herausforderung. Damals sei vor allem das Aufwärmen der Reifen ein Problem gewesen, sagte McLaren Teamchef Andreas Seidl in einer Medienrunde vor dem 1. Freien Training.

Wie läuft es für die deutschen Formel 1-Piltonen Sebastian Vettel und Mick Schumacher beim Portimao-GP? Foto: imago images/Nordphoto

Wie wird es in diesem Jahr sein? Mit unserem Live-Ticker bist du immer auf dem neusten Stand. Hier erfährst du alles zum Portimao-GP.

Die Start-Aufstellung für Sonntag:

Valtteri Bottas (Mercedes) Lewis Hamilton (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Perez (Red Bull) Carlos Sainz (Ferrari) Sebastian Ocon (Alpine) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Pierre Gasly (Alpha Tauri) Sebastian Vettel (Aston Martin) George Russell (Williams) Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) Fernando Alonso (Alpine) Yuki Tsunoda (Alpha Trauri) Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) Daniel Ricciardo (McLaren) Lance Stroll (Aston Martin) Nicholas Latifi (Williams) Mick Schumacher (Haas) Nikita Mazepin (Haas)

Nach dem Qualifying: Max Verstappen erhebt Vorwürfe gegen Sebastian Vettel. Hat der Aston-Martin-Pilot dem Red-Bull-Konkurrenten die Chance auf die Pole Position genommen? Verstappen: „Ich war innerhalb einer Zehntelsekunde meiner Runde und habe dann im letzten Sektor die ganze Zeit durch den Aston Martin vor mir verloren, der sich dann auch noch in meinen Windschatten gehangen hat“, meckert er.

Ende Q3: Bottas behauptet die Pole, setzt mit der letzten Runde gar noch einen drauf. Hamilton startet von der 2, Verstappen muss in seiner einzogen gewerteten Runde Vettel überholen, was zu viel Zeit kostet. Es bleibt nur die zweite Startreihe neben Teamkollege Perez. Für Vettel bleibt ein Achtungserfolg auf Rang 10.

Q3: Bottas und Hamilton setzen sich mit 1:18.348 und +0.007 auf die ersten beiden Plätze. Vettel mit +1.486 derzeit Neunter.

Q3: Hektik bei Red Bull. Verstappen muss noch ohne gewertete Zeit zurück in die Garage. Noch fünf Minuten, sonst droht ihm Startplatz 10.

Q3: Vettel und Verstappen kommen als letztes aus der Garage. In den ersten Minuten wurde noch keine Zeit gefahren, die Pole-Verdächtig ist.

Q3: Jetzt gehts um die dicken Pötte. Und Sebastian Vettel ist erstmals mittendrin. Q3 läuft.

Ende Q2: Raus sind dagegen Räikkönen (Alfa Romeo), Tsunoda (Alpha Trauri), Alonso (Alpine), Giovinazzi (Alfa Romeo) und Russell (Williams).

Ende Q2: Was sehen unsere müden Augen? Vettel ist heute absolut konkurrenzfähig, beendet Q2 auf Rang 9 und steht erstmals in dieser Saison im finalen Teil des Qualifyings.

Q2: Auch der zweite Teil des Qualifyings sieht für Vettel ganz gut aus. Wenige Minuten vor dem Ende ist er Fünfter. Das sah nach der schallenden Ohrfeige im dritten Freien Training (siehe Beitrag von 14.15 Uhr) noch ganz anders aus.

Q2: Der Kurs in Portimao ist an sich schon anspruchsvoll. Durch viel Auf und Ab sind die Scheitel- und Bremspunkte der Kurven oft schwer auszumachen. Hinzu kommt ein rutschiger Asphalt und nun auch noch heftiger Wind.

Q2: Weiter gehts mit Q2.

Q1: In seiner letzten Runde legt Bottas mit einer 1:18.722 die neue Bestzeit des Wochenendes hin. Hauchzart dahinter Norris, Hamilton auf der 3. Vettel zieht als Achter ausnahmsweise mal souverän in Q2 ein. Raus sind die beiden Haas von Schumacher und Mazepin sowie Latifi (Williams), Stroll (Aston Martin) und überraschend auch Daniel Ricciardo im McLaren.

Formel 1 – Portugal-GP: Schallende Ohrfeige für Sebastian Vettel in FP3. Foto: imago images/Motorsport Images

Q1: Nur als Vorwarnung: Wegen Überschreitung der Track-Limits sind gestern und heute Mittag unglaublich viele Rundenzeiten nachträglich gestrichen worden. Das könnte heute für Wirbel sorgen.

Q1: Früh fahren alle bis auf Mercedes, Red Bull und Alpine raus. Die erste Durftmarke setzt Carlos Sainz mit einer 1:19.480.

Q1: Die Uhr ist gestartet – los geht es mit dem ersten Drittel des Qualifyings in Portimao.

Alle Infos zum Rennwochenende:

Freitag, 30. April:

12.30 Uhr: 1. Freies Training

16 Uhr: 2. Freies Training

Samstag, 1. Mai:

13 Uhr: 3. Freies Training

16 Uhr: Qualifying

Sonntag, 2.Mai:

16 Uhr: Rennen

15.30 Uhr: In einer halben Stunde beginnt das Qualifying für das Rennen in Portimao. Max Verstappen und die Silberpfeile sind weiter auf Augenhöhe. Die Strecke und der Asphalt sind höchst anspruchsvoll. Das verspricht Spannung ohne Ende.

FP 3/ 14.15 Uhr: Der Hammer des Samstags: Selbst Mick Schumacher ist nun schneller als Vettel. Auf Rang 15 landet Schumi Junior im eigentlich nicht konkurrenzfähigen Haas mit seiner Bestzeit fast 0,2 Sekunden vor dem vierfachen Weltmeister. Das dürfte sich für Vettel wie eine schallende Ohrfeige anfühlen.

FP 3 / 14.00 Uhr: Auch das letzte Freie Training in Portimao ist durch. Die schnellste Runde gehört Max Verstappen, dahinter folgen die beiden Silberpfeile. Für Aston Martin lief es einmal mehr desaströs. Platz 16 und 18 für Vettel und Stroll.

FP3 / 13.02 Uhr: Das dritte und letzte Freie Training ist gestartet. In wenigen Augenblicken rollen die ersten Boliden auf die Strecke an der Algarve.

12.38 Uhr: Nach einem Katastrophen-Rennen in Imola hat Valtteri Bottas in Portugal mit einer deutlichen Leistungssteigerung beeindruckt. Am Freitag war er der schnellste Fahrer im Feld. Wiederholt er das heute, winkt die erste Pole der Saison. Allerdings: Auch in Imola war der Finne in den ersten Trainings-Sessions der Schnellste.

+++ Sebastian Vettel spricht Klartext – DAS muss passieren, um eine erneute Pleite zu verhindern +++

Samstag, 9.30 Uhr: Guten Morgen! Heute haben wir für euch das dritte Freie Training und das Qualifying im Gepäck. Letzteres noch nach „alten“ Regeln – das erste Sprintrennen kommt ja erst in Silverstone.

17.13 Uhr: Auch das zweite Training ist zu Ende gegangen. Ganz vorne liegen – wenig überraschend – Hamilton, Verstappen und Bottas. Das Alpin-Team kann mit den Plätzen fünf und sechs für Alonso und Ocon mehr als zufrieden sein.

Vettel hängt auf Platz 15 dem Mittelfeld erneut hinterher. Schumacher schafft es erneut vor Kollege Mazepin und Latifi.

14.07 Uhr: Für alle, die das Rennen in Imola nochmal rekapitulieren lassen wollen, gibt es hier die Highlights zum Nachlesen >>>.

14.02 Uhr: Mitten im Training sorgte Sebastian Vettel für einige Lacher. Plötzlich steuerte der Aston Martin-Pilot nicht die Garage seiner eigenen Crew an – sondern die von McLaren! „Tut mir leid, das musste ja irgendwann passieren. Ich habe mich schon gewundert, warum niemand da war“, funkte er anschließend amüsiert an seinen neuen Arbeitgeber.

13.57 Uhr: Für Sebastian Vettel reicht es nach einem zwischenzeitlichen 8. Platz am Ende des 1. Freien Trainings nur für Rang 16. Mick Schumacher muss sich erneut mit dem 16. Platz zufrieden geben – bleibt aber vor Nicholas Latifi und Nikita Masepin.

13.50 Uhr: Das 1. Freie Training ist inzwischen beendet. Mercedes und Red Bull starten das Wochenende auf Augenhöhe. Valtteri Bottas landet am Ende vor Max Verstappen und Sergio Perez auf dem ersten Landet. Charles Leclerc und Lewis Hamilton landen auf dem 4. und 5. Platz.

13.40 Uhr: Das Autódromo Internacional do Algarve hat es in sich: Viele schnelle Kurven und Höhenunterschiede machen die Strecke zu einer echten Herausforderung für die Fahrer.

Freitag, 23. April, 13.30 Uhr: Einen schönen guten Tag und herzlich Willkommen zum Live-Ticker des Portimao-GP. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen Infos rund um Trainings, Qualifying und Rennen.