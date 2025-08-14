Wirrwarr um Ex-Pilot! Formel-1-Comeback schon beschlossene Sache?

Der Formel-1-Neuling Cadillac arbeitet offenbar intensiv an der Verpflichtung eines erfahrenen Fahrer-Duos. Sergio Perez und Valtteri Bottas stehen dabei im Fokus. Medien berichten jedoch, dass weder Perez noch Bottas bislang offiziell unterschrieben haben. Stattdessen laufen Gespräche weiter und eine Verkündung scheint auf sich warten zu lassen.

Zwar berichtete „Planet F1“, dass Perez und Cadillac eine Einigung erzielt hätten, doch „GPBlog“ widerspricht dem. „GPBlog“ zufolge hat der Mexikaner noch keinen Vertrag unterschrieben. Cadillac bleibt vorsichtig, da bis zum Großen Preis von Italien in Monza noch vieles passieren kann. Doch vieles deutet auf ein Formel-1-Comeback des Ex-Red-Bull-Piloten hin.

Ex-Formel-1-Duo weiter im Cadillac-Fokus

Bei Valtteri Bottas scheint Cadillac schon weiter zu sein. Bereits im Juli hieß es, man habe sich mit dem Finnen geeinigt. Bestätigt ist der Deal allerdings noch nicht. Bottas meinte kürzlich selbst, dass eine Einigung mit Cadillac „sehr nah“ sei. Der Rennstall scheint jedoch nichts zu überstürzen.

Mit der Ankündigung von Cadillac im Formel-1-Grid kamen zahlreiche Gerüchte auf. Viele Fahrer, darunter auch Mick Schumacher, wurden mit dem Team in Verbindung gebracht. Schumacher führte nach Berichten von „Auto, Motor und Sport“ sogar Gespräche mit Cadillac. Dennoch scheinen Perez und Bottas aktuell die erste Wahl des US-Teams zu sein.

Königsklassen-Perspektive für Mick Schumacher?

Mick Schumacher könnte bei Cadillac die Rolle als Test- und Ersatzfahrer übernehmen. Parallel dazu könnte er als WEC-Pilot aktiv bleiben. Auch wenn das Fahrer-Line-up noch nicht bestätigt ist, könnte Schumacher so doch einen Fuß in die Formel 1 zurücksetzen. Dies bleibt jedoch reine Spekulation.

Die Zusage von Cadillac zur Teilnahme an der Formel 1 sorgt weiterhin für Spannung. Fans und Experten warten gespannt auf die offizielle Verkündung des Fahrer-Duos. Sollte Perez oder Bottas unterschreiben, wäre dies ein klares Zeichen, dass Cadillac auf Erfahrung setzen will, um im Debütjahr konkurrenzfähig zu sein.

