Formel 1 – Niederlande-GP im Live-Ticker: FIA-Regeländerung vor Zandvoort

Meer. Dünen. Formel 1. Es gäbe wohl kaum einen besseren Ort, um aus der Sommerpause zu starten, als die Strecke in Zandvoort (Niederlande) – Urlaubsstimmung noch inbegriffen. Doch wie sieht es auf der Strecke aus? Da dürfte kaum etwas vom Urlaubsflair zu spüren sein.

Während die letzten Wochen in der Formel-1-Sommerpause ganz im Zeichen der Renningenieure und Mechaniker standen, müssen die Fahrer jetzt zeigen, wie gut die Auto-Updates auf der Strecke funktionieren. Bringt das neue Hoffnung für die von McLaren abgehängten Ferraris, Mercedes und Red Bulls?

Formel 1 – Niederlande-GP im Live-Ticker:

Darüber wird das Rennwochenende im Dünenkurs von Zandvoort Aufschluss geben. Sicher, die Vorherrschaft der Papayas wird sich auch durch die Sommerpause nicht komplett umstürzen lassen. Doch dahinter dürfte es bei vielen Teams, gerade nach bisher enttäuschender Saison-Performance, richtig spannend werden. Wie konnte sich Red Bull nach dem Horner-Rauswurf entwickeln? Geht es für Lewis Hamilton im Ferrari doch noch bergauf? Und wie schlägt sich Hülkenberg nach einigen starken Rennen?

Alle Infos zu diesen Fragen, Highlights und Updates zum Großen Preis der Niederlande bekommst Du hier.

Niederlande-Grand-Prix Zeitplan:

Freitag, 29. August, 12.30 Uhr: 1. Freies Training

Freitag, 29. August, 16 Uhr: 2. Freies Training

Samstag, 30. August, 11.30 Uhr: 3. Freies Training

Samstag, 30. August, 15 Uhr: Qualifying

Sonntag, 31. August, 15 Uhr: Rennen

10.21 Uhr: Bereits am Donnerstag verkündete die FIA, dass es in Zandvoort zu einer wichtigen Regeländerung kommen wird, die mehr Spannung innerhalb des Rennens verspricht. Doch nicht alle Teams profitieren gleichermaßen davon. Alle Infos dazu liest du hier.

10.05 Uhr: Heim-GP für Max Verstappen. In den letzten Jahren konnte der Niederländer im Red Bull Zandvoort regelmäßig dominieren. Warum das Rennen in diesem Jahr für den viermaligen Weltmeister unter ganz anderen Vorzeichen steht, erfährst du hier.

Freitag, 29. August, 9.57 Uhr: Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück aus der Formel-1-Sommerpause und zu unserem Live-Ticker. Der enge und anspruchsvolle Dünenkurs in Zandvoort wartet an diesem Rennwochenende auf die Teams und Fahrer. In den Niederlanden wird sich zeigen, welches Team die vierwöchige Pause am besten nutzen konnte.