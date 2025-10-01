Dicke Ansage von Nico Hülkenberg – sie richtet sich an die Formel-1-Bosse

Nico Hülkenberg steht der Einführung von Sprintrennen in der Formel 1 grundsätzlich positiv gegenüber. Seit 2021 bietet die Königsklasse dieses zusätzliche Format an, das sich inzwischen etabliert hat. 2025 werden bereits 25 Prozent der Rennwochenenden Sprintwochenenden sein, was Hülkenberg insgesamt begrüßt.

„Grundsätzlich bin ich ein Fan von Sprintrennen,“ sagte Hülkenberg im Interview mit „RacingNews365“. Jedoch betonte der Sauber-Pilot, dass sich nicht alle Strecken gleichermaßen dafür eigneten. Es sei eine große Herausforderung für die Formel 1, die richtige Balance zwischen Unterhaltung und Hochleistungssport zu finden.

Nico Hülkenberg äußert Kritik an Formel-1-Bosse

Gleichzeitig kritisierte Hülkenberg die begrenzte Trainingszeit an Sprintwochenenden. „Wir brauchen auch eine angemessene, ausreichende Trainingszeit,“ monierte er. An Sprintwochenenden steht den Fahrern aktuell nur eine 60-minütige Trainingssession zur Verfügung. Auch die Testzeit vor der Saison wurde reduziert, was die Anpassung erschwert.

Der Deutsche sieht dies als Nachteil für Teams und Fahrer: „Manchmal fährt man in FP1 raus und es macht direkt Klick mit dem Auto. Aber manchmal geht man auch in die Session und es passt nicht. Man braucht Zeit, um sich reinzuarbeiten.“ Eine einzige Session sei oft zu wenig, um das optimale Set-up zu finden, so der Routinier.

Hülkenberg mit deutlicher Forderung

Hülkenberg schlug vor, die fehlende Trainingszeit an anderen Stellen wettzumachen. „Ich habe das Gefühl, dass man sich das anschauen oder zumindest ausgleichen sollte, indem wir an anderen Orten mehr Zeit auf der Strecke bekommen,“ erklärte er. Die Formel 1 müsse eine Lösung finden, um die Qualität während der Rennwochenenden zu sichern.

Sprintrennen bringen Abwechslung in die Formel 1, stellen Teams jedoch vor neue Herausforderungen. Nico Hülkenberg lobt das Konzept, fordert aber eine Überarbeitung der Trainingszeiten. Nur so sieht er eine faire Grundlage für Hochleistungssport und Entertainment bei jedem Rennformat der Formel 1.