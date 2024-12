Formel 1: Nach Knall mit Verstappen – Ex-Pilot mit dringender Warnung an Russell

Nach dem Qualifying in Katar sind Formel-1-Weltmeister Max Verstappen und Mercedes-Pilot George Russell heftig aneinander geraten. Auslöser war ein Manöver auf der Strecke zwischen den beiden, das Verstappen als zu hart empfunden hatte.

Im Nachgang hatten sich die beiden Formel-1-Stars verbal immer wieder beschossen. Ein ehemaliger Konkurrent der beiden Piloten richtet sich nun an Russell und betont, dass er sich nicht auf einen verbalen „Kleinkrieg“ mit dem Niederländer einlassen sollte.

Formel 1: Ricciardo mit deutlichem Rat an Russell

In der Formel 1 geht es hart zu. Der Kampf um die Krone ist hart und oft erbittert. Die Teams und Fahrer greifen zu allen Tipps und Tricks, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Verstappen ist bekannt dafür, nicht nur auf der Strecke ein harter Gegner zu sein, sondern auch das zu sagen, was er denkt.

Immer wieder gerät er dadurch mit verschiedensten Personen aneinander. In diesem Fall war es Russell, der sich mit Verstappen angelegt und ihn kritisiert hatte, nachdem der Niederländer wegen des Manövers auf ihn losgegangen war.

Ex-Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo, der sowohl Russell als auch Verstappen bestens kennt, spricht nun über den Zoff zwischen seinen beiden Ex-Kontrahenten. Seine Meinung dabei ist deutlich: Russell sollte sich bedeckt halten.

Titelkampf im nächsten Jahr?

Auf die Frage, ob andere Fahrer den vierfachen Weltmeister kritisieren sollten, antwortete Ricciardo deutlich. „Im Moment nicht. Der Junge trifft genau ins Schwarze. Ich habe das Gefühl, dass es ein harter Kampf ist, um zu gewinnen“, erklärte der ehemalige Red Bull-Fahrer. Aber er würde das „geniale Theater“ zwischen den beiden Star-Piloten dennoch genießen, erklärte er auf einer Veranstaltung, auf der Ricciardo für seine Bekleidungsmarke Enchante wirbt.

„Das ist das erste Mal, dass ich George so wütend sehe!“, so Ricciardo, der im Rahmen der Mode-Veranstaltung auch klargestellt hat, dass er nicht mehr in die Formel 1 zurückkehren werde. „Nein, ich bin fertig“, antwortete der Fahrer auf die Frage eines Fans.