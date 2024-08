Formel 1: Ferrari-Hammer zum Heimspiel! Muss die Konkurrenz jetzt zittern?

Nach enttäuschenden Rennen vor der Sommerpause hat die Scuderia Ferrari mit dem dritten Platz beim Großen Preis der Niederlande neuen Aufwind bekommen. Diesen möchten Charles Leclerc und Ferrari für das Formel-1-Rennen in Monza (1. September, 15 Uhr) mitnehmen.

Denn für Ferrari ist das Rennen in Monza das wichtigste der Saison. Es ist das Heimrennen des Traditionsteam – um dort bestmöglich abzuschneiden, hat sich der Formel-1-Rennstall ausgerechnet für dieses Wochenende die Updates aufgespart.

Mit dem guten Ergebnis Zandvoort hatte Ferrari wahrlich nicht gerechnet. Dass es am Ende doch besser lief als erwartet, bezeichnet Leclerc auch mit Blick auf die kommenden Rennen als „super wichtig“. Für das anstehende Heimrennen in Monza will Ferrari noch eine Schippe drauflegen und plant ein Upgrade, wie Leclerc bestätigt.

„Das wird uns hoffentlich helfen, die Lücke zu schließen. Denn bis zu den Upgrades habe ich immer gesagt, dass die Priorität für uns nur in der Schadensbegrenzung liegt“, räumt er ein. Das ist dem Team bisher recht gut gelungen – jetzt könnte es dann hoch hinaus gehen.

++ Formel 1: Bitterer Rückschlag für Mercedes! Wolff gesteht Fehler ++

„Nach drei Rennen war jeder davon überzeugt, dass Max (Verstappen; Anm.d.R.) in der Mitte der Saison Champion wird, und dann haben wir ein paar Rennen gewonnen, und dann war es McLaren, und dann Mercedes, und jetzt McLaren. Ich hoffe, dass es bald wieder Ferrari sein wird“, sagt Vasseur.

Großangriff auf das Spitzenduo?

Derzeit sind Verstappen und Norris der Konkurrenz deutlich überlegen – vor allem an Norris kommt derzeit keiner heran, wenn er selbst keine dicken Patzer machen sollte. Dort wäre auch Ferrari gerne. Mit den neuen Updates soll es nun weiter nach oben gehen – ob schon beim Heimrennen ein Sieg für das Formel-1-Team drin wäre?

Weitere News:

„Der Kampf ist riesig, jeder pusht wie wild, jeder bringt so schnell wie möglich Upgrades“, betont der Franzose. Ferrari zieht also jetzt nach und hofft auf einen weiteren Sprung nach vorne – Max Verstappen dürfte das überhaupt nicht gefallen. Schließlich muss er schon im Vergleich zu McLaren und Norris derzeit deutlich den Kürzeren ziehen.