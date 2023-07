Nach dem Großen Preis von Großbritannien wartet am kommenden Wochenende mit dem Formel-1-Rennen in Ungarn (Sonntag, 23. Juli, 15 Uhr) direkt das nächste große Highlight. Der Grand Prix am Hungaroring ist seit 1986 Teil des Rennkalenders und sorgt jedes Jahr aufs Neue für viel Spannung und spektakuläre Szenen.

Umso größer dürfte die Freude bei allen (deutschen) Formel-1-Fans sein, dass das Rennen frei empfangbar auf YouTube und im Stream auf skysport.de übertragen wird. Schon das Rennen in Barcelona vor ein paar Wochen war Teil dieser Sonder-Aktion – nun folgt auch der Große Preis von Ungarn.

Formel 1: Ungarn-GP live auf YouTube und im Netz

Es war durchaus eine Hammer-Nachricht, dass Sky einen eigenen Weg bei den frei empfangbaren Pflichtrennen geht. Pro Saison müssen vier Rennen kostenlos zu sehen sein. In den vergangenen Jahren verteilte man eine Sublizenz an RTL. 2023 war der Privatsender aber nicht mehr bereit, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Daher führt der Weg über den eigenen YouTube-Kanal und der Homepage von Pay-TV-Riese Sky.

Im Gegensatz zu Barcelona, das einsprang, weil der GP in Imola abgesagt wurde, war die Übertragung für den Hungaroring schon von Anfang an angedacht. Somit können auch Fans, die kein Sky-Abonnement haben, das Rennen live verfolgen.

++ Formel 1: Verstappen mit irrer Enthüllung – Paukenschlag stand kurz bevor ++

„Die Gesellschaft wandelt sich in ihrer Mediennutzung, Streaming gewinnt an Relevanz. Mit dem zusätzlichen Angebot der Formel 1 Live-Übertragung über skysport.de, die Sky Sport App sowie auf unserem Sky Sport DE YouTube-Kanal reagieren wir auf diese Veränderungen. Wir sehen uns mit unserer Berichterstattung als Botschafter eines großartigen Sports und möchten unsere Begeisterung mit so vielen Fans wie möglich teilen“, erklärt Charly Classen, Sportchef bei Sky Deutschland, bei der Vorstellung dieses Programmes.

Pay-TV-Sender setzt Aktion fort

Wann die beiden anderen Formel-1-Rennen im Free-TV zu sehen sein werden, wird noch bekanntgegeben. Auch, ob diese ebenfalls auf YouTube gezeigt werden, steht noch nicht fest.

In der vergangenen Saison hatte man mit RTL einen Partnersender, allerdings gab es für dieses Jahr keinen Abnehmer, der bereit war, eine entsprechende Summe zu zahlen. So übernimmt das Unternehmen die Übertragung nun selbst.

Weitere News:

Für alle Fans ist das sicherlich eine große Sache. So kann die freie Übertragung des Barcelona-GP schon sehr gut an. Eine ähnliche Resonanz erwartet und erhofft man sich nun auch von dem Rennen auf dem Hungaroring.