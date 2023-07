Formel 1: Experte mit heftiger Ansage an F1-Star – „Seine Tage sind gezählt“

Die Fahrer in der Formel 1 stehen dauerhaft unter enormen Leistungsdruck. Die Piloten müssen performen, andernfalls droht ein frühes Aus. Wer in der Königsklasse des Motorsports bestehen möchte, braucht ein starkes Nervenkostüm.

Ein Formel-1-Pilot, der derzeit einiges aushalten muss, ist Sergio Perez. Der Mexikaner steht seit einigen Wochen für seine Leistungen enorm in der Kritik. Nun äußert sich Sky-Experte Ralf Schumacher zu dem Red-Bull-Pilot und zählt den Mexikaner an.

Formel 1: Schumacher glaubt an Perez-Aus bei Red Bull

Sergio Perez hat in der Vergangenheit schon einiges für Red Bull geleistet. Unvergessen war sein Zweikampf mit Lewis Hamilton in Abu Dhabi 2021, als der Mexikaner den Mercedes-Pilot aufhielt und so Max Verstappen mehr oder weniger den Weg zu seinem ersten Titel ebnete.

Doch in den vergangenen Wochen leistete der 33-Jährige den ein oder anderen Fauxpas und kam so immer mehr in die Kritik. Zwischenzeitlich stand sogar das vorzeitige Aus in der Sommerpause im Raum. Doch mit einem guten Rennen in Ungarn konnte er sich wieder etwas Luft verschaffen

Für Schumacher ändert das jedoch nichts an der Situation. «Nach zahlreichen Patzern in den vergangenen Wochen ist nach dem Crash im ersten Freien Training in Ungarn wieder massiv Kritik eingeprasselt. Das Problem bei Pérez ist die Konstanz. Er hat zu viele Schwankungen und ist vielleicht auch mental nicht stabil genug. Er ist einfach zu weit weg von Max und für mich sind seine Tage bei Red Bull gezählt«, schrieb er in seiner Sky-Kolumne.

Ricciardo übt mächtig Druck auf Perez aus

In Belgien wird Perez das gesamte Wochenende hinweg eine gute Leistung zeigen müssen, um sich weiter zu festigen. Denn mit Formel-1-Rückkehrer Daniel Ricciardo wartet schon ein möglicher Nachfolger. Der hat nämlich jetzt die große Chance, jede Menge Druck auf Pérez auszuüben. Ricciardo weiß, dass es mit nunmehr 34 Jahren wohl seine letzte Möglichkeit ist, noch einmal ein starkes Cockpit zu bekommen.

Für Perez eine äußerst knifflige Situation. Doch in den vergangenen Jahren hat der Mexikaner bereits gezeigt, dass er ein Kämpfer ist und nicht so leicht aufgibt. Eine Trennung im Sommer scheint unrealistisch, eine Verlängerung seines 2024 auslaufendes Vertrages jedoch auch.