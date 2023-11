Formel 1: Triple in der Tasche! ER ist der heimliche Star des großen Red-Bull-Triumphs

Die nächste Machtdemonstration von Red Bull. Der österreichische Formel-1-Rennstall darf sich Triple-Champion nennen. Denn man konnte in Person von Max Verstappen nicht nur die Fahrer-WM sowie die Konstrukteurs-WM gewinnen. Auch Platz zwei in der WM-Wertung geht an Sergio Perez und Red Bull.

Es ist das erste Mal, dass Red Bull alle drei Formel-1-Titel in der Tasche hat. In den vergangenen Jahren konnte man „nur“ die Fahrer- und die Konstrukteurs-WM gewinnen. 2021 kam Hamilton und 2022 Leclerc auf Platz zwei. An dem grandiosen Triumphzug von Red Bull ist auch ein Mann maßgeblich beteiligt.

Formel 1: Newey der „Aerodynamik-Papst“

Seit Jahren, gar Jahrzehnten ist er einer der heimlichen Stars der Formel 1. Adrian Newey ist seit 40 Jahren in der Formel 1 tätig, kennt das Geschäft bestens. Der Chef-Ingenieur von Red Bull gehört zu den Besten seines Faches und ist in der Königsklasse des Motorsports enorm anerkannt.

Seit mehr als 17 Jahren ist Newey für die Technologie- und Design-Abteilung der Bullen verantwortlich. Seitdem hat er nicht nur den Beruf, sondern auch den Rennstall entscheidend geprägt. In seiner Karriere gewann er mit seinen designten Autos 13 Fahrer- und zwölf Konstrukteurstitel – davon jeweils sieben Fahrer- und sechs Teamweltmeisterschaften mit Red Bull.

In der Formel-1-Welt wird Newey auch als „Aerodynamik-Papst“ bezeichnet. Der Brite kennt sich wie kaum ein anderer mit der Aerodynamik von Formel-1-Boliden aus und bastelt so Jahr für Jahr ein absolutes Top-Auto. In den vergangenen beiden Jahren sogar ein Auto, das gemeinsam mit Max Verstappen in einer eigenen Liga fuhr.

Mitverantwortlich für deutsche Motorsport-Geschichte

Mit seinen Tätigkeiten und den unfassbaren Konstruktionen hatte Newey auch große Anteile an den Erfolgen von Sebastian Vettel. Die deutsche Formel-1-Legende gewann mit Newey-Autos viermal die Weltmeisterschaft – dazu feierte Red Bull zwischen 2010 und 2013 nicht nur die vier Titel Vettels, sondern auch vier Konstukteurstriumphe.

Nach den dominanten Jahre setze Mercedes zu einer eigenen Erfolgsära an. Bis 2021 gewann der Rennstall um Teamchef Toto Wolff alle Teamtitel. Doch nun ist es wieder Neweys Red Bull, der das Maß aller Dinge ist und allen Autos davon fährt.