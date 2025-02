Formel 1: Legende geht mit Red Bull hart ins Gericht – es geht um Verstappen

In der Formel 1 geht es oft hoch her. In den letzten Monaten stand immer wieder ein Fahrer im Vordergrund: Max Verstappen. Der Niederländer liefert nicht nur auf der Strecke ab, sondern polarisiert auch abseits des Asphalts mächtig.

Denn der viermalige Formel-1-Weltmeister sorgt mit seinem Verhalten immer wieder für Aufsehen. Diese Auftritte kritisiert Motorsport Legende Damon Hill nun – dabei bezieht er auch Verstappens Rennstall Red Bull mit ein.

Formel 1: Hill schimpft über Verstappens Verhalten

Verstappen ist ein Ausnahmetalent, das die Formel 1 schon jetzt mächtig geprägt hat. Das weiß auch Hill. „Einfach brillant“, nannte Hill den Niederländer. „Ich meine, was kann man an ihm nicht mögen? Er ist sensationell“, so der ehemalige Rennfahrer gegenüber „The Telegraph“.

Allerdings nervt ihn das Verhalten des amtierenden Weltmeisters mehr und mehr. Dies macht er auch an Red Bull fest, die aus seiner Sicht härter durchgreifen sollten. „Ich denke, Red Bull hat eine Verantwortung, das Teammanagement hat eine Verantwortung für den Sport“, sagte der Brite.

„Wenn ihr Fahrer gelegentlich das Limit überschreitet, haben sie die Verantwortung zu sagen: ‚Das kannst du nicht machen. Und das tun sie nicht. Das war schon immer mein Problem mit ihnen. Sie haben Max fast einen Freibrief ausgestellt und ihren Fahrer davor geschützt, sich nicht an den Code zu halten, wenn man so will“, legte er nach. Deutliche Worte der F1-Legende in Richtung Verstappen und Red Bull.

Verstappen „würde wie ein Baby weinen“

Verstappens Verhalten auf der Strecke sei fantastisch, er würde jede Regel im Rahmen des legalen ausreizen. „Das macht kein anderer Fahrer. Und wenn es jemand mit ihm machen würde, würde er wie ein Baby weinen. Und das ist eines meiner Probleme mit ihnen. Red Bull kann das einfach nicht akzeptieren“, machte Hill deutlich.

„Es ist wirklich etwas enttäuschend, gelinde gesagt, dass sie gerne als die harten Jungs vom Block gelten, aber wenn etwas nicht so läuft, wie sie wollen, weinen sie darüber“, legte er nach. Der ehemalige Formel-1-Pilot zeigt sich knallhart!