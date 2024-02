Formel 1: Nach schweren Vorwürfen gegen Horner – dicke Überraschung bei Red Bull-Vorstellung

Seit einigen Tagen gibt es großen Wirbel um Red Bull-Teamchef Christian Horner. Dem Formel-1-Funktionär wird teaminternes Fehlverhalten vorgeworfen. Der Brauserennstall hat sogar schon eine Untersuchung gegen Horner eingeleitet.

Mit Blick auf die Präsentation des Autos für 2024 wurde in den letzten Tagen viel spekuliert, ob und wie Horner bei der Vorstellung des neuen Formel-1-Boliden in Milton Keynes auftreten wird.

Formel 1: Interne Untersuchung gegen Horner

Seit einigen Tagen spricht die ganze Formel nur über zwei Themen: dem Hamilton-Wechsel zu Red Bull und den Vorwürfen gegen Horner. Eine Mitarbeiterin soll Horner „unangemessenes Verhalten“ vorwerfen. Der Teamchef selbst streitet diese Vorwürfe ab, allerdings untersucht sein Team den möglichen Vorfall bereits.

„Nachdem das Unternehmen von den jüngsten Anschuldigungen erfahren hat, wurde eine unabhängige Untersuchung eingeleitet“, teilte Red Bull mit und erklärte: „Dieser Prozess, der bereits im Gange ist, wird von einem externen, spezialisierten Anwalt durchgeführt. Das Unternehmen nimmt diese Angelegenheiten sehr ernst, und die Untersuchung wird so bald wie möglich abgeschlossen. Es wäre nicht angebracht, zu diesem Zeitpunkt weitere Kommentare abzugeben“, heißt es in dem Statement von Red Bull.

So war es für viele Fans interessant, ob Horner bei der Vorstellung des Autos überhaupt anwesend sein wird. Doch das bestätigte das Team schon einen Tag vor dem Event. Und trotz der schwerwiegenden Vorwürfe gegen ihn, schien Horner recht gelassen. Von dem Druck, unter dem er derzeit stehen dürfte, war nicht allzu viel zu sehen.

„Es gab ein paar Anschuldigungen, welche ich absolut zurückweise“, so Horner am Rande der Präsentation in einem Medientermin. „Ich folge den Vorgaben des Verfahrens, und das hat seinen Ablauf. Darüber hinaus kann ich nichts sagen, es ist ein privater Prozess des Unternehmens“, so der Brite. Dazu bekam er auch von seinen Fahrer volle Rückendeckung. „Zwischen mir und Christian ist alles wie immer“, verneinte Max Verstappen einen Bruch.

Applaus bei Horner-Ankündigung

Der Erfolgs-Teamchef ist zweifelsohne einer der wichtigsten Männer bei Red Bull – so wurde er auch bei der Präsentation empfangen. In den letzten Tagen wurde immer wieder darüber spekuliert, wie die Mitarbeiter dem Formel-1-Teamchef gegenüber stehen. Die Präsentation zeigt: Das Team steht – öffentlich – hinter Horner.

Als Horner als Teamchef und CEO angekündigt wurde, gab es reichlich Applaus und Jubel für den Briten. Von der möglichen schlechten Stimmung bei Red Bull war bei der Präsentation nichts zu sehen – trotz des vielen Trubels um den Chef. Ob dieser Schein nur für die Öffentlichkeit gewahrt wird oder ob das Team tatsächlich geschlossen hinter Horner steht, ist jedoch unklar. Dennoch ist es ein klares Zeichen der Stärke von Red Bull.