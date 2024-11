Formel 1: WM-Desaster! Norris kann seine Wut kaum zurückhalten

Nach dem Qualifying in São Paulo sah es so aus, als würde Lando Norris den WM-Kampf in der Formel 1 vor den letzten drei Rennen noch einmal richtig spannend machen können: Er startete von der Pole-Position, während sein Konkurrent Max Verstappen von Platz 17 in das Rennen gehen musste.

Doch die Rechnung hatte der Brite ohne Verstappen und ohne das Wetter gemacht. Denn während Norris sich selbst einmal mehr einige Patzer geleistet hatte, flog Formel-1-Weltmeister Verstappen zum Sieg. Der Frust über dieses Resultat war Norris nach dem Rennen anzumerken.

Formel 1: Norris wütet über Reifen-Regel

Verstappen lieferte im Regen von São Paulo eine Glanzleistung und konnte den Vorsprung vor Norris noch einmal um 18 Punkte mehr ausbauen – nun trennen die beiden Kontrahenten satte 62 Punkte. Norris braucht nun wohl drei Siege aus den letzten drei Rennen, um sich überhaupt noch Hoffnungen auf seinen ersten WM-Triumph machen zu können.

Nach der Gala-Vorstellung von Verstappen deutet jedenfalls alles auf den vierten WM-Titel des Niederländers in Folge hin. In Brasilien zeigte der Red-Bull-Pilot, wieso er weiterhin der Gejagte ist und sein wird. Allerdings profitierte Verstappen auch von einigen glücklichen Umständen. Diese ließen Norris kochen.

„Wir haben unsere Positionen einfach unter der roten Flagge verloren, weil die anderen kostenlose Boxenstopps hatten. Das war Pech“, hadert Norris gegenüber „Sky“. Sein Team hatte Norris kurz zuvor noch gesagt, dass er nicht an die Box kommen soll, doch der Brite forderte am Funk neue Reifen ein und kam schließlich auch zum Service. „Es war das Richtige“, sagt er über seine Taktik, „aber wir hatten einfach Pech“.

Norris außer sich: „Hatten nur Glück“

Aufgrund der regnerischen Bedingungen wurde das Safety-Car kurz nachdem Norris sich neue Reifen geholt hatte, auf die Strecke geschickt und das Rennen schließlich aufgrund eines Unfalls von Williams-Pilot Franco Colapinto komplett unterbrochen. Verstappen, der bis dato noch nicht an der Box war, konnte sich so neue Reifen holen, ohne einen Stopp einlegen zu müssen. „Mir ist egal, was rückblickend war. Sie hatten nur Glück, nichts anderes“, wütete Norris über dieses Reglement der Formel 1.



„Heute hat es ihnen geholfen. Es hätte uns helfen können, wenn wir draußen geblieben wären, aber so zu denken, ist einfach dämlich“, sagte Norris. Dies dürfte auch ein kleiner Seitenhieb gegen Verstappen sein, der sich für eine rote Flagge starkgemacht hatte, nachdem Norris an der Box war. „Das muss eine rote Flagge sein“, klagte er am Funk. „Das wird einen bösen Unfall geben. Das ist zu gefährlich!“ Letztlich bekam der Niederländer genau dieses Szenario.