Formel 1: Team plant Groß-Offensive! Hülkenberg vor Hammer-Wechsel?

Nico Hülkenberg macht in den ersten drei Rennen der neuen Formel-1-Saison da weiter, wo er im vergangenen Jahr aufgehört hat: Er liefert mehr als solide Leistungen ab und holt den ein oder anderen Punkt für sein Team. In den vergangenen beiden Rennen fuhr er auf Platz zehn und neun.

Diese Leistungen wecken nun das Interesse eines Teams. Denn ein schwächelnder Formel-1-Rennstall könnte schon bald seine Fühler nach dem deutschen Haas-Piloten ausstrecken. Wechselt der Deutsche zu einem deutschen Team?

Formel 1: Sauber nimmt Hülkenberg ins Visier

Audi verkündete Anfang März, Sauber komplett zu übernehmen. Ab 2026 soll das Team auch unter den Namen des deutschen Automobil-Unternehmens fahren. Doch schon jetzt gibt es erste konkrete Pläne für die Zukunft des Teams.

Dieser klare Fahrplan bezieht sich offenbar nicht nur auf technische Gegebenheiten, sondern auch auf das fahrende Personal. So berichtet das Portal „Last word on sport“, dass Sauber vor allem zwei Fahrer verpflichten möchte: Nico Hülkenberg und Carlos Sainz.

Als erfahrener, deutscher Fahrer passt er bei Audi ins Profil, er selbst hat zudem eine Vergangenheit bei Sauber sowie mit CEO Andreas Seidl persönlich. 2013 fuhr Hülkenberg eine Saison für Sauber. Seidl kennt er indes aus Porsche-Zeiten. Während er als Fahrer 2015 seinen Teil zum Gesamtsieg in Le Mans beisteuerte, war Seidl Teamchef.

„Ist kein Geheimnis“

Ganz neu sind die Gerüchte um eine erneute Zusammenarbeit nun nicht. Bereits Ende des vergangenen Jahres hatte Hülkenberg gegenüber Sky bestätigt, dass „es schon hinsichtlich der Saison 2024 Kontakte gab“. „Ich kenne den Andi aus der Porsche-Zeit, wir verstehen uns gut, das ist kein Geheimnis“, so der deutsche Formel-1-Pilot.

Sitzt 2026 also ein deutscher Fahrer in einem deutschen Auto? Für die Motorsport-Fans in Deutschland wäre das natürlich ein Traum. Erst einmal bleibt Hülkenberg Haas erhalten. Gegen Ende der Saison könnten die Spekulationen jedoch wieder etwas heißer werden. Zumal das jetzige Fahrer-Duo Valtteri Bottas und Guanyu Zhou nicht nachhaltig überzeugen kann.