Formel 1: Nach Hülkenberg-Hammer – folgt der nächste Audi-Paukenschlag?

In den vergangenen Wochen hatte es sich schon angebahnt, nun ist es auch offiziell. Nico Hülkenberg wird das Haas-Team nach der laufenden Saison verlassen und sich Sauber anschließen. Ab 2026 fährt der deutsche Formel-1-Pilot also für Audi.

Das zweite Audi-Cockpit ist bislang noch nicht vergeben. Zuletzt hielten sich die Gerüchte um Ferrari-Star Carlos Sainz. Doch fährt Audi vielleicht eine ganz andere Strategie? Setzt das 2026 einsteigende Formel-1-Team auf ein deutsches Fahrer-Duo?

Formel 1: Mick Schumacher als Hülkenberg-Kollege?

Mit dem Wechsel von Hülkenberg gelang Sauber bzw. Audi der erste große Coup. Hülkenberg zählt zu den erfahrensten und konstantesten Piloten im Feld. Er war der große Wunschkandidat von Sauber-Sportboss Andreas Seidl und Audi.

Setzt Audi in der Zukunft sogar auf ein deutsches Duo? Mick Schumacher möchte langfristig zurück in die Königsklasse des Motorsports. Derzeit fährt er für Alpine in der Langstrecken-Serie. Öffnet sich mit dem Audi-Einstieg auch eine Tür für Schumacher?

„Jede Möglichkeit, die sich für Mick in der Formel 1 bietet, wäre wichtig und gut. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Aktuell ist er bei Alpine in der Langstrecken-Serie super aufgehoben und macht einen tollen Job. Warten wir ab“, reagierte Ralf Schumacher bei „Sky“.

„Audi wäre sehr interessant“

Für alle deutschen Formel-1-Fans wäre das wohl ein absoluter Traum. Seit dem Haas-Aus von Schumacher gibt es mit Hülkenberg lediglich einen deutschen Piloten im Feld. Die Konstellation aus zwei deutschen Fahrern in einem Team wäre für Motorsport-Deutschland besonders interessant. Doch wie mehrere Medien übereinstimmend berichte, würden Seidl und Audi gerne Sainz an der Seite von Hülkenberg haben.

Der Spanier ist – Stand jetzt – im kommenden Jahr ohne Team und somit ein heißer Kandidat auf das zweite Audi-Cockpit. Für Ralf Schumacher würde der Schritt zu Audi für Sainz Sinn ergeben. Auch, weil er wohl nicht allzu viele Alternativen hätte.

„Carlos Sainz hat nicht so viele Möglichkeiten. Wenn Max Verstappen nicht gehen sollte, dann ist Red Bull glaube ich nicht so interessant für ihn. Dementsprechend würde Audi dann sehr interessant für ihn werden“, analysierte der ehemalige Formel-1-Pilot.