Formel 1: Rausgeworfener Pilot plötzlich wieder Cockpit – kommt es zu einem besonderen Wiedersehen?

Genau zehn Rennen absolvierte er in der Königklasse des Motorsports, dann war schon wieder Schluss. Nyck de Vries konnte sein Potenzial in dieser kurzen Zeit nur ganz selten abrufen. Für den 28-Jährigen war das sicherlich ein harter Schlag, schließlich hatte er sich vor der Saison vorgenommen, sich in der Formel 1 zu etablieren.

Nach einer kurzen Zeit kommen nun Gerüchte über eine neue Herausforderung für de Vries auf. Der Ex-Formel-1-Pilot könnte schon bald in einer neuen Rennserie an den Start gehen – dort würde er möglicherweise auch auf Mick Schumacher treffen.

Formel 1: de Vries bald in der Hypecar-Serie?

Seit seinem Aus bei AlphaTauri war de Vries bisher ohne Cockpit für das kommende Rennjahr ausgestattet. Das scheint sich jedoch in den kommenden Tagen zu ändern. Nach Informationen von „Motorsport.com“ wird er im kommenden Jahr für Toyota in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) starten.

Der Niederländer gehörte schon in der Saison 2022 als Ersatzfahrer zum Team und sollte 2023 zum Stammfahrer aufsteigen – entschied sich dann jedoch für das Formel-1-Angebot von Alpha Tauri.

Es gilt als wahrscheinlich, dass de Vries den Platz von Jose Maria Lopez einnehmen wird und an der Seite von Kamui Kobayashi und Mike Conway an den Start gehen wird. Der Argentinier sollte schon in diesem Jahr seinen Platz für den Niederländer räumen, verlängerte seinen Vertrag allerdings um ein weiteres Jahr.

Renn-Konkurrent von Mick Schumacher?

Schon in den kommenden Tagen könnte der Deal unter Dach und Fach gebracht werden. Und möglicherweise bekommt die WEC noch einen weiteren prominenten Zuwachs. Bruno Famin, Vizepräsident von Alpine Motorsport und Interimsteamchef des Formel-1-Rennstalls, erklärte zuletzt, dass der Rennstall mit Schumacher über ein Engagement in der WEC sprechen würde.

Mehr News:

„Wir reden mit Mick über eine Möglichkeit, in unserem Langstreckenprogramm zu arbeiten“ und ergänzte: „Wir versuchen, bald einen Test zu organisieren.“ Es könnte in nächster Zeit also richtig interessant um den deutschen Rennfahrer werden.