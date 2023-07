Die Formel 1 setzt ihre Europa-Tour mit dem Großen Preis von Ungarn (Sonntag, 23. Juli, 15.00 Uhr) fort. Nach dem prestigeträchtigen Rennen in Silverstone verspricht auch der Grand Prix am Hungaroring wieder ein spektakulärer zu werden.

Der große Gewinner in Großbritannien war sicherlich McLaren samt Lando Norris und Oscar Piastri. Der britische Rennstall wirkt seit den Updates wie ausgewechselt und konnte in Silverstone den ganz Großen Paroli bieten – in Ungarn könnte nun der nächste Erfolg für das Formel-1-Team folgen.

Formel 1: Schlägt Papaya nun sogar Red Bull?

Als Lando Norris und Oscar Piastri im Qualifying auf Platz zwei und Platz drei fuhren, staunten viele Experten nicht schlecht. Zwar konnte man schon in Österreich erkennen, dass McLarens Updates am Auto gegriffen haben und man sich viel besser präsentiert als noch zu Beginn der Saison, doch mit einer solchen Leistungsexplosion war dennoch nicht zu rechnen.

Das Rennen schlossen Norris und Piastri mit einem überragenden Teamergebnis auf Platz zwei und vier ab – Norris führte nach einem starken Start das Rennen zwischenzeitlich sogar an. Mit dem Traditionsteam ist auch in Ungarn zu rechnen – gelingt dort sogar der ganz große Erfolg?

Dass es einen Rennsieger gibt, der nicht Max Verstappen heißt, ist in diesen Tagen kaum denkbar. Doch Norris und McLaren haben gezeigt, dass sie an einem starken Tag mit Red Bull mithalten können. Patzen Red Bull und Verstappen einmal, wäre Norris derzeit wohl einer der Kandidaten, der einen Fehler ausnutzen könnte. Ein Rennsieg eines Nicht-Red-Bull-Autos gegen Verstappen würde in dieser Saison einer Sensation gleichen.

Dass McLaren und Norris Verstappen tatsächlich schlagen, scheint schwer vorstellbar. Denn zum einen zeigt die laufende Saison, dass Red Bull kaum Fehler macht und auf einem unfassbar konstanten Niveau performt und zum anderen hat der österreichische Rennstall angekündigt, für das Formel-1-Rennen in Ungarn neue Updates zu präsentieren. Demnach hat man unter anderem an der Karosserie gearbeitet und hofft, durch die Anpassungen noch bis zu zwei Zehntel gewinnen zu können.

Weitere News:

Greifen die Updates für Red Bull so wie geplant, wird es für die Konkurrenz enorm schwer, mit Verstappen auch nur annähern mithalten zu können. Schließlich fährt der Niederländer die gesamte Saison schon in seiner Liga. Verbessert sich das Auto nun weiter, werden auch die wieder erstarkten McLaren oder Mercedes nicht den Hauch einer Chance haben.