Formel 1: Paukenschlag bahnt sich an – Verstappen, Hamilton und Co. machen große Augen

Besitzer-Wechsel in der Formel 1! Inmitten der Winterpause gibt es für einen Rennstall große Neuigkeiten. Das Motorsport-Unternehmen wird laut „Sky“ einen neuen, sehr mächtigen, Eigentümer bekommen.

McLaren war in der zweiten Saisonhälfte eines der besten Teams in der Formel 1. Lando Norris und Oscar Piastri konnte ein ums andere Mal ganz vorne mitfahren. In der kommenden Saison möchte man da anknüpfen – mit einem großen Geldgeber im Rücken?

Formel 1: Bahrain vor McLaren-Übernahme

Laut eines „Sky“-Berichts könnte bereits in dieser Woche bekannt gegeben werden, dass der bahrainische Staatsfonds, die Mumtalakat Holding Company, die volle Kontrolle über die McLaren Group übernehmen wird. Der Fonds, der sich vollständig im Besitz der Regierung befindet, soll mit den verbleibenden Aktionären derzeit über eine Übernahme verhandeln.

Bis Ende 2022 hatte Mumtalakat einen Anteil von fast 60 Prozent an dem britischen Unternehmen und erweiterte seine Kontrolle Anfang 2023. Nun soll Bahrainkurz davor stehen, das Unternehmen komplett zu übernehmen.

Das würde bedeuten, dass etwa 20 Prozent des Eigenkapitals von McLaren in neue Verträge umgewandelt werden und der Staat Bahrain der einzige Anteilseigner des Formel-1-Teams bleibt. Die neuen Verträge hätten das wirtschaftliche Recht, von einem zukünftigen „Liquiditätsereignis“ wie einem Börsengang von McLaren zu profitieren. Dabei würden sie jedoch nicht als Aktien eingestuft werden.

Finanzielle Sicherheit nach großen Geld-Problemen?

Es ist kein Geheimnis mehr, dass es in den vergangenen Jahren nicht allzu gut um McLaren stand. Das Unternehmen des Formel-1-Teams war mit zahlreichen Produktionshürden konfrontiert und hatte, vor allem währen der Corona-Pandemie, große finanzielle Probleme. Der Staatsfonds Bahrains und andere Investoren waren in den letzten Jahren eine wichtige Geldquelle für McLaren und trugen dazu bei, den Betrieb am Laufen zu halten.

Der Autohersteller musste 2021 seinen Hauptsitz und seine Formel-1-Fabrik und 2022 einige seiner historischen Fahrzeuge verkaufen. Seither hat sich McLaren enorm umstrukturiert. Die Übernahme des Bahrain-Fonds ist wohl der nächste Schritt, sich finanziell zu stabilisieren.