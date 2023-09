Formel 1: Experte rechnet mit Rauswurf von Youngster – „Steht er nervlich nicht durch“

Die Luft für Logan Sargeant in der Formel 1 wird immer dünner. Die Leistungen sind nicht wirklich überzeugend, die Ergebnisse bleiben aus. Schon bald könnte seine Zeit in der Königsklasse des Motorsports vorbei sein.

Ex-Rennpilot und Formel-1-Experte Marc Surer ist sich indessen sicher, dass Sargeant keine Zukunft in der Formel 1 haben wird. Der Druck sei für den Youngster zu groß, die Fehler auch ein Resultat der Kritik.

Formel 1: Williams-Aus nur noch eine Frage der Zeit?

Der 22-jährige Formel-1-Neuling konnte bislang keinen WM-Punkt für Williams einfahren. Auch in Suzuka musste sich Sargeant nach seinem Crash im Qualifying harte Kritik gefallen lassen. Diese wächst mit jedem Fehler – der Rauswurf scheint nur noch eine Frage der Zeit.

Surer sieht vor allem die mentale Verfassung des US-Amerikaners als großes Problem. „Zwischendurch hat man ja gesehen, dass er eigentlich ganz gut Autofahren kann. Er war ja in der Nähe von Albon, zumindest in einigen Trainings. Da hatte man das Gefühl, jetzt bekommt er es auf die Reihe“, erklärte er im Interview auf dem YouTube-Kanal von „Formel1.de“

„Ich glaube, er steht es mit den Nerven nicht durch. Ich glaube, er setzt sich selbst unter Druck, und dann passieren ihm Fehler. Es sind ihm auch dumme Fehler passiert, und ich befürchte, jetzt ist er nervös und macht eben noch mehr Fehler. Er ist einfach überfordert“, betonte Surer.

Nur Albon als Fahrer für 2024 bestätigt

Ein weiteres Indiz dafür, dass die Williams-Verantwortlichen nicht mehr das ganz große Vertrauen in Sargeant haben, ist auch die Fahrerankündigung für die kommenden Formel-1-Saison. Denn Williams hat für die kommende Saison bislang nur Alexander Albon als Stammfahrer bestätigt. Sargeant hingegen droht das Aus.

Weitere News:

Als mögliche Nachfolger werden Mercedes-Ersatzmann Mick Schumacher und der brasilianische Aston-Martin-Reservist Felipe Drugovich gehandelt. Schon am kommenden Wochenende könnte die Gerüchteküche so richtig anlaufen – bei einem erneuten Patzer in Katar dürfte die Zeit von Sargeant bei Williams wohl vorbei sein.