Formel 1: Ereignisse überschlagen sich! Ferrari-Star lässt Bombe platzen

Was ein Tag in der Formel 1! Die Trennung von Lewis Hamilton und Mercedes nach der Saison 2024 ist offiziell. Der Brite wird den Rennstall verlassen und zu Ferrari wechseln. Das verkündeten beide Teams am Donnerstagabend (1. Februar).

Doch damit nicht genug! Der nächste Fahrer-Hammer ließ nicht lange auf sich warten. Was seit den Gerüchten rund um den Hamilton-Wechsel zu Ferrari schon spekuliert wurde, ist nun offiziell: Carlos Sainz wird das Formel-1-Traditionsteam am Ende des Jahres verlassen.

Formel 1: Sainz verkündet Ferrari-Aus

Mit Charles Leclerc uns Lewis Hamilton hat Ferrari ab 2025 wohl zwei der besten Piloten in den eigenen Reihen. Doch nach dem Wechsel des Briten zu der Scuderia war vielen sofort klar, dass damit auch das Ferrari-Aus von Sainz einhergehen wird. Sainz fährt seit 2021 für Ferrari – doch 2024 wird sein letztes Jahr an der Seite von Leclerc sein.

Der Spanier meldete sich noch am Donnerstabend selbst zu Wort und verkündetet sein Aus bei Ferrari. „Nach den Neuigkeiten des heutigen Tages werden Ferrari und ich am Ende der Saison 2024 getrennte Wege gehen“, so der Formel-1-Pilot auf seinen Social Media-Kanälen.

„Wir haben eine lange und schwere Saison vor uns und ich werde, wie immer, mein Bestes für das Team und die Tifosi auf der ganzen Welt geben. Wie es mit meiner Zukunft weiter geht, werde ich zu gegebener Zeit veröffentlichen“, so der Spanier weiter.

Sainz auch 2025 in der Formel 1?

Für Sainz dürfte die Verpflichtung von Hamilton ein herber Schlag gewesen sein. Schließlich hatte sich die Scuderia Ferrari am Ende der vergangenen Formel-1-Saison deutlich zu dem Fahrer-Duo bekannt. Dazu sollte auch der Vertrag des 29-Jährigen während der Winterpause verlängert werden. Doch anders als bei seinem Noch-Teamkollegen Leclerc kam es zu keinem neuen Vertrag.

Nun steht also fest, dass Sainz bei Ferrari nach der anstehenden Saison keine Zukunft mehr haben wird. Wie es für den Spanier weitergeht, ist noch unklar. Aufgrund seiner Klasse und seines Standings in der Formel 1 dürfte jedoch sicherlich eine Tür in der Königsklasse des Motorsport aufgehen – folgt im Gegenzug vielleicht sogar der Wechsel zu Mercedes?