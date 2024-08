Formel 1: Ferrari-Warnung für Hamilton – „Dann wirst du geschlachtet“

Die verbleibenden Formel-1-Rennen 2024 werden für Lewis Hamilton zur großen Mercedes-Abschiedstour. Der Brite wird nach der laufenden Saison zur Scuderia Ferrari wechseln und ein neues Kapitel beginnen. Auf ihm ruhen große Hoffnungen bei Ferrari – kann er das Team wieder nach ganz oben führen?

Gemeinsam mit Charles Leclerc soll ihm dies gelingen. Doch noch vor seinem Anfang bei dem italienischen Traditionsstall der Formel 1 bekommt der siebenmalige Weltmeister deutliche Worte zu hören – denn Ferrari ist laut einem Ex-Teammitglied nicht ohne.

Formel 1: Ex-Ingenieur warnt Hamilton vor enormen Druck

Bislang war er bei McLaren und Mercedes immer in britisch geprägten Teams unterwegs, doch bei Ferrari erwartet Hamilton ab 2025 eine ganz andere (Fahrer-)Kultur. Das unterstreicht auch der frühere Ferrari-Ingenieur Nikolas Tombazis.

Er erinnert sich noch gut an seine eigene Zeit bei der Scuderia und erklärt, dass es bei Ferrari zu Zeiten von Michael Schumacher eine andere Welt als bei anderen Teams war. „Und ich schätze, das ist heute immer noch so“, sagte er im Podcast „Beyond the Grid“. Man könne Ferrari in keinster Weise mit anderen Rennställen vergleichen – auch und vor allem abseits der Piste.

++ Formel 1: Muss Red Bull Entscheidungen bitter bezahlen? Es droht ein Fahrer-Abschied ++

Denn Ferrari ist in Italien einfach so etwas wie ein Nationalteam. „Und jeden Tag gibt es in der Gazzetta dello Sport eine ganze Seite über die Formel 1. Und normalerweise ist die Hälfte davon über Ferrari. Das ist der Druck“, sagte Tombazis. Das heißt, dass alles, was in Maranello passiert, unter enormer Beobachtung stattfindet.

Hält Hamilton diesem Druck stand?

Tombazis glaubt, dass Hamilton mit dem Druck zurechtkommen wird, weil er in seiner Karriere schon oft großem Druck ausgesetzt gewesen sei. „Er muss beweisen, dass er immer noch Rennen gewinnen kann, und zwar mit ihnen. Aber ich glaube, dass er sich gut schlagen kann“, so der jetzige Formelsport-Leiter der FIA über den Formel-1-Star.

Weitere News:

„Wenn es gut läuft, dann bekommst du fast gottgleiches Feedback, aber wenn es nicht läuft, dann wirst du geschlachtet“, schildert der Grieche. Auf Hamilton wartet also ein neues, spannendes Kapitel in seiner Karriere.