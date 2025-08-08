Rennen mit heftigen Folgen! Formel-1-Star enthüllt Horror-Details

Formel-1-Rookie Isack Hadjar verpasste beim Grand Prix von Ungarn als Elfter knapp einen WM-Punkt. Doch nicht nur das enttäuschte den Franzosen: Während des Rennens verletzte er sich an den Händen, als aufgewirbelte Steine ihn bei hoher Geschwindigkeit trafen. Besonders ein Kiesbettstreifen sorgte für Probleme.

„Junge, meine Hand ist am **** – ich habe den ganzen Kies abgekommen“, klagte Hadjar schmerzhaft am Teamfunk. Auch nach dem Rennen erklärte er, dass ihn bisher kein Kiesbettstreifen so stark getroffen habe: „Es war fahrbar und guter Fokus“, sagte er, hoffte aber auf Entfernung des Streifens bis zum Formel-1-GP 2026.

Kiesbetten – eine Gefahr in der Formel 1

Der ehemalige Formel-1-Pilot Martin Brundle bestätigte Hadjars Erfahrungen. „Es trifft dich auf deine Finger, wenn sie am Lenkrad sind. Mir ist es passiert, es tut sehr weh“, meinte der jetzige Sky-Experte. Kiesbetten können bei hoher Geschwindigkeit extrem gefährlich werden, auch wenn Hadjar diesmal vergleichsweise glimpflich davongekommen ist.

Schwerwiegender traf es Helmut Marko im Jahr 1973 beim Frankreich-GP. Der heutige Red-Bull-Berater verlor nach einem Steinaufprall sein linkes Auge. Dieses historische Ereignis zeigt, wie gefährlich Steinschläge in der Formel 1 auch heute noch sein können. Die Sicherheit der Fahrer bleibt hier ein zentraler Aspekt.

Hadjar mit starker Rookie-Saison

Isack Hadjar wird seine blauen Flecken und die Null-Punkte-Bilanz in Ungarn schnell vergessen können. Der 20-jährige Franzose hat in der bisherigen Formel-1-Saison bereits 22 WM-Punkte gesammelt. Sein Talent und sein Ehrgeiz machen ihn zu einem der Gewinner der laufenden Saison.

Für 2024 wird Hadjar als möglicher Teamkollege von Max Verstappen bei Red Bull gehandelt. Dies unterstreicht seinen Status als aufstrebendes Talent in der Königsklasse. Trotz der Schmerzen in Ungarn zeigt der „Jungbulle“, dass er für höhere Ziele bereit ist.

