Ex-Formel-1-Star überrascht mit Hammer-Comeback – er steigt wieder ins Auto

Das ist eine echte Überraschung! In den vergangenen Jahren war Timo Glock vor allem als Sky-Experte im Motorsport tätig. Der Ex-Formel-1-Pilot fuhr früher in sämtlichen Motorsport-Serien, seit 2021 saß er jedoch in keinem Cockpit mehr.

Doch das ändert sich nun! Timo Glock wird für die Saison 2025 in ein Auto zurückkehren – wie nun offiziell verkündet wurde, wird der ehemalige Formel-1-Fajrer künftig wieder in der DTM um Siege kämpfen.

Formel 1: Glock gibt Comeback in der DTM

Hammer in der DTM! Glock wird 2025 für das Dörr Team fahren und so in die Motorsport-Serie zurückkehren. Das deutsche Team hat für die zweite DTM-Saison die Verpflichtung des Routiniers bekanntgegeben! Damit feiert der Sky-Experte, der bereits von 2013 bis 2021 als BMW-Werksfahrer in der DTM am Start war, nach drei Jahren sein Comeback in der Traditionsserie.

„Der Kontakt zur DTM ist nie ganz abgerissen“, sagt Glock über seine neue Herausforderung. „Ich finde das Projekt sehr, sehr gut und spannend. Dörr Motorsport möchte den nächsten Schritt machen und da kann ich mit meiner Erfahrung helfen“, fügte er an.

Schon im vergangenen Jahr gab es Gerüchte um ein mögliches Comeback des 42-Jährigen in der DTM. Damals soll es vor allem an finanziellen Aspekten wie mögliche Sponsoringverträge gescheitert sein. Mit einem Jahr Verspätung kehrt er nun doch in das Cockpit zurück.

Glock hat klares Ziel vor Augen

Schon vor seinem ersten Rennen nach der dreijährigen Pause hat der deutsche Motorsportler klare Ziele für das kommenden Jahr genannt. „Ich soll eine zentrale Rolle beim Aufbau des Teams spielen“, erklärt er bei „Bild.de“. „Unser Ziel ist es, im zweiten Jahr dieses Rennstalls konstant in die Top 10 zu fahren. Vielleicht sind auch Podestplätze drin“, so Glock weiter.

„Ich fühle mich auf jeden Fall – trotz meiner mittlerweile 42 Jahre – voll im Saft. Es gibt keine Zweifel daran, ob ich es noch in mir habe. Davon bin ich vollends überzeugt. Und in der Formel 1 zeigt ein Fernando Alonso, dass es sogar noch mit 43 Jahren geht“, machte er deutlich – das nennt man mal eine Ansage! Seine Tätigkeit bei Sky wird er trotz seines Comebacks weiterführen.