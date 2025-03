Formel 1: Ferrari macht es offiziell! ER steigt ins Cockpit

Die ersten beiden Rennen der neuen Formel-1-Saison sind absolviert und für die Scuderia Ferrari waren beide Rennwochenenden zum Vergessen. In Australien musste man sich mit Platz acht und zehn zufriedengeben, in Shanghai wurden sowohl Lewis Hamilton als auch Charles Leclerc nach dem Rennen disqualifiziert. Immerhin den Sprint konnte der Brite gewinnen.

Mit Blick auf das Formel-1-Wochenende in Bahrain (13. April) hat die Scuderia Ferrari nun eine große Ankündigung gemacht. Im ersten freien Training wird es zu einer Premiere kommen.

Formel 1: Ferrari-Junior vor erstem offiziell Training

Die Rookie-Trainingsfahrten gehören seit eh und je zum festen Bestandteil einer Saison. In ausgewählten Trainingssessions – meist im ersten freien Training – dürfen Nachwuchsfahrer der jeweiligen Teams und Akademien in den Formel-1-Boliden ran. So ist es auch in diesem Jahr.

Wie Ferrari am Freitag (28. März) offiziell verkündet hat, wird es in Bahrain zur ersten Rookie-Trainingsfahrt des Jahres kommen: Ferrari-Junior Dino Beganovic wird das erste freie Training für Leclerc absolvieren. Für ihn wird es der erste Auftritt bei einem freien Training sein. Der 21-jährige Schwede fährt derzeit in der Formel 2.

++ Formel 1: Hamilton-Hammer offiziell! Jetzt darf es jeder sehen ++

Neben der ersten Session in Bahrain wird er ganz normal am zweiten Rennwochenende der Formel-2-Saison teilnehmen. Beim Auftakt in Australien, bei dem er sein F2-Debüt feiern konnte, war Beganovic punktlos geblieben. In seinen zwei Jahren in der Formel 3 feierte er insgesamt zwei Rennsiege. Nun darf er in die Königsklasse des Motorsports reinschnuppern.

Beganovic reiht sich in prominente Liste ein

Beganovic ist seit 2020 Teil der Fahrerakademie der Scuderia und wird der fünfte Fahrer der hauseigenen Akademie sein, der in der Formel 1 testen darf. Zuvor waren es bereits Charles und Arthur Leclerc, Robert Schwartzmann und Oliver Bearman. Schon bei den Testfahrten in Barcelona Anfang Februar durfte der Schwede in den Ferrari steigen.

Weitere News:

Nach seinen ersten Runden in einem Formel-1-Boliden wartet jetzt also seine erste offizielle Trainingseinheit auf den Youngster. Dort kann er sich dann erstmals auf der ganz großen Bühne für weitere Aufgaben empfehlen.