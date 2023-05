Formel 1: Neueinstieg? Team verkündet Paukenschlag – „Hat es noch nie gegeben“

Die Formel 1 möchte sich in den kommenden Jahren vergrößern. Seit Jahresanfang lassen die Verantwortliche Bewerbungen für neue Teams zu. Bewerber können Startplätze ab der Saison 2025 oder 2026 anfordern.

Bisher gab es noch nicht allzu viele Interessenten, die sich offiziell dazu äußerten. Nun gesellt sich jedoch ein neues Teams dazu. Dieses verkündete in einer Pressemitteilung am Mittwoch (3. Mai), dass man sich intensiv mit einem Einstieg in die Formel 1 beschäftige.

Formel 1: Bekanntes Team mit neuem Namen

Seitdem die FIA kurz nach Jahresbeginn zwei Startplätze ausgeschrieben hat, sucht die Formel 1 offiziell wieder nach neuen Teams. Es gibt gleich mehrere Bewerber, doch bislang kristallisierte sich nur Andretti mit der US-Marke Cadillac offiziell heraus. Jetzt gibt es ein weiteres Team, das sich in der Öffentlichkeit zu einem Formel-1-Einstieg bekannte.

Empfehlung der Redaktion: Sky zum Spar-Preis! Jetzt nur für kurze Zeit – verpasse kein Rennen der Formel 1. Hier geht’s zum Formel-1 Angebot 🛒

Dabei handelt es sich um ein Team mit dem kryptischen Namen „LKY SUNZ“, was eine Abkürzung für den englischen Begriffen „Lucky Sun“ (Glückliche Sonne) bildet. das Team dürfte Motorsportexperten jedoch bekannt vorkommen – in der Vergangenheit machte das Team unter dem Namen „Panthera Team Asia“ auf sich aufmerksam. Auch die Verantwortlichen sind die gleichen.

++ Formel 1: Horror-Start! Pilot droht Cockpit zu verlieren – „Hatte seine Chance“ ++

Seit 2019 arbeitet der Rennstall an einem Formel-1-Einstieg. Laut eigenen Angaben habe man inzwischen die Finanzierung für einen Einstieg in die Königsklasse gesichert. 2025 oder 2026 möchte man in die Formel 1. Die Hauptgeldgeber sollen zum einen der US-amerikanische Sportfonds Legends Advocates Sports Group und zum anderen asiatische Investoren – die sowohl in Form von Einzelpersonen, als auch in Form von Unternehmen auftreten werden – sein. „Wir freuen uns, dass unsere Investoren unsere Vision der Verschmelzung von Jugendkultur und Rennsport teilen, um ein Team zu schaffen, das die Formel 1 verändern wird“, erklärte CEO Benjamin Durand.

Premiere in der Formel 1?

Das neu gegründete Team möchte demnach mit einem besonderen Konzept überzeugen. Das Team wolle unterrepräsentierte Gruppen im Motorsport fördern – unter anderem durch „enge Verbindungen zu innerstädtischen Gemeinden in Nordamerika, Asien und Afrika“. Was damit genau gemeint ist, ist derzeit noch unklar.

„Wir sind das einzige Team sind, das außerhalb der traditionellen F1-Korridore operiert und Programme entwickelt, um Talente aus unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen anzuziehen. Wir können eine Gedankenvielfalt einbringen, die es in der Formel 1 noch nicht gegeben hat“, erklärte Durand.

Weitere News:

Ein enorm spannendes Projekt, das „LKY SUNZ“ dort auf die Beine stellen möchte. Ob dies dann tatsächlich in der Formel 1 landen wird, bleibt abzuwarten. Für die FIA und die Verantwortlichen ist dies aber durchaus ein interessantes Team, das versucht, mit ganz neuen Ansätzen zu agieren.