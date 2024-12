Formel 1: Youngster packt über Hammer-Deal aus – und liefert eine echte Ansage

Lange Zeit hatten viele deutsche Formel-1-Fans gehofft, dass Mick Schumacher 2025 in die Königsklasse des Motorsports zurückkehren würde. Vor allem ein Szenario hätte den Deutschen wohl gefallen: Nico Hülkenberg und Schumacher als deutsches Duo zusammen bei Sauber.

Doch Schumacher schaute letztlich in die Röhre, das Formel-1-Team entschied sich für das brasilianische Top-Talent Gabriel Bortoleto. Der Youngster wird im kommenden Jahr sein Debüt feiern – selbstbewusst scheint er in jedem Fall zu sein.

Formel 1: Bortoleto auf den Spuren der Top-Stars

Bortoleto hat einen unfassbaren Aufstieg hinter sich. Der 20-Jährige zählt seit Jahren zu den absoluten Juwelen des Motorsports. Das liegt nicht zuletzt an seinen großen Erfolgen, die er in jungen Jahren bereits feiern konnte. In nur zwei Jahren schaffte es der Brasilianer von der Formel 3 über die Formel 2 in die Königsklasse.

2023 gewann er in seiner ersten Saison die Formel 3, 2024 sogar die Formel 2. „Ich habe mit meinen Siegen in der Formel 3 und Formel 2 bewiesen, dass ich es verdient habe, hier zu sein“, erklärte der Neuling gegenüber „formula1.com“.

++ Formel 1: Nächste Entscheidung gefallen – Fahrer verkündet es selbst ++

„Ich habe den Deal nicht wegen irgendetwas anderem bekommen, sondern weil ich beide Rennserien gewonnen habe – wie Piastri, Russell und Leclerc“, machte er deutlich. Damit zeigte er, dass er sich mehr als nur bereit für die Formel 1 fühle.

Bortoleto der nächste Superstar?

Diese vier Piloten sind die einzigen Fahrer, denen dieses Kunststück gelingen wollte. Leclerc, Russell und Piastri haben sich als echte Top-Fahrer etabliert. „Das sind Rennsieger, Top-Kandidaten und zukünftige WM-Aspiranten. Es ist ein Privileg, auf dieser Liste geführt zu werden“, so der Formel-1-Neuling. Geht Bortoleto ebenfalls diesen Weg?

Weitere News:

„Diese Fahrer sind eine große Inspiration für junge Fahrer, die so wie ich durch die F2 und F3 gegangen sind. Ich werde sehen, was ich in der F1 schaffen kann“, machte er klar. Seine Ambitionen dürften jedoch enorm groß sein – eben wie die von Leclerc, Russell und Piastri.