Fahrer-Knall in der Formel 1? Pikantes Gerücht sorgt für Aufsehen

In der Formel 1 geht es einmal mehr hoch her – sowohl auf als auch abseits der Strecke. Mit Blick auf die Saison 2026 wird sich in der Königsklasse des Motorsports einiges ändern, die große Regel-Revolution steht an.

So überdenken die Teams derzeit ganz genau, wer in der kommenden Saison im Cockpit sitzen soll. Denn mit den richtigen Ideen und den passenden Maßnahmen könnte ein Team die Formel 1 für die nächsten Jahre dominieren. Ein Rennstall denkt derzeit wohl sehr intensiv darüber nach, wie das Fahrer-Duo 2026 aussehen soll.

Endet Strolls Formel-1-Karriere nach der Saison?

Seit knapp acht Jahren ist Lance Stroll ein fester Bestandteil der Formel 1. Der Kanadier fährt für Aston Martin, seinem Vater Lawrence Stroll gehört das Team. In dieser Zeit holte er drei Podien, wartet jedoch noch immer auf seinen ersten Sieg. Für ganz vorne reichte es bislang noch nicht. Kommt das noch oder muss er im kommenden Jahr seinen Platz räumen?

Die spanische „Marca“ spekuliert am Rande des Großen Preises von Österreich über einen möglichen Fahrerwechsel – im Fokus: Aston Martin und Stroll. Die spanische Tageszeitung bringt eine mögliche Trennung ins Spiel. Denn letztlich soll man teamintern nicht vollends zufrieden mit Stroll sein.

Auch in den ersten Rennen 2025 konnte der Kanadier noch nicht wirklich überzeugen. Oft scheiterte Stroll schon im ersten Teil der Qualifikation – für den ambitionierten Rennstall, der in den kommenden Jahren die Formel 1 dominieren möchte, ist das schlichtweg zu wenig.

Ist Aston Martin für Russell eine Option?

Der mögliche Ersatz von Stroll? Laut der „Marca“ Mercedes-Pilot George Russell. Zuletzt deutete alles darauf hin, dass der Brite seinen Vertrag bei den Silberpfeilen verlängert. Doch endgültig ausverhandelt ist der neue Kontrakt wohl noch nicht. So wäre mit Russell – Stand jetzt – noch ein Top-Fahrer für 2026 verfügbar.

Wie die „Marca“ dennoch erfahren haben will, wäre Aston Martin für Russell durchaus eine reizvolle Adresse, sollte es zu einer Trennung von den Silberpfeilen kommen. Ein Wechsel von Russell zu Aston Martin wäre eine echte Ansage an die Formel-1-Konkurrenz!