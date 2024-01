Formel 1: Team macht Paukenschlag offiziell! „Beginn einer neuen Ära“

Schon vor Wochen hat der Schweizer Rennstall Sauber den neuen Team-Namen für die kommende Saison veröffentlicht. Pünktlich zum neuen Jahr hat Sauber nun bekanntgegeben, mit welchem Namen das Team an den Start gehen wird.

Der Formel-1-Rennstall hat die Neuerung in einem spektakulären Video veröffentlicht – unter anderem mit einem absoluten Weltstar als neuem Team-Botschafter. Die Fans sind von dem neuen Teamnamen wenig begeistert.

Formel 1: Sauber bestätigt neuen Namen

„Das Stake F1 Team ist da, schnall dich an“, erklärte Rap-Star und Marken-Botschafter Drake in einem Video und gab so den neuen Namen von Alfa Romeo für 2024 und 2025 bekannt. Der bei der FIA angemeldete Team-Name „Stake F1 Team Kick Sauber“ stand schon seit Wochen fest – nun ist also auch der Renn-Name des Teams bekannt.

Laut der Schweizer Zeitung „20 Minuten“ ist der Sauber-Deal mit dem Online-Casino der finanziell größte Deal, den der Rennstall jemals getätigt hat. In der Pressemitteilung spricht man von einer „brandneuen, dynamischen und aufregenden Ära, die sich von herkömmlichen Konzepten des Sport- und Unterhaltungssponsorings löst“.

„Angetrieben von unserer großen Leidenschaft für Geschwindigkeit, Innovation und das Überschreiten von Grenzen sind wir nun ideal positioniert, um das Team ab 2024 und darüber hinaus zu noch nie da gewesenen Höhen zu führen“, betonte Edward Craven, Co-Gründer von Stake.

„Eine absolute Frechheit“

Somit steht der offizielle Name des Formel-1-Rennstals für die kommenden zwei Jahre fest – ab 2026 wird Audi das Team übernehmen. Die Fans sind von dem „Stake F1 Team“ jedoch alles andere als begeistert. Der Hauptkritikpunkt: Der Rennstall habe die eigentliche Identität von „Sauber“ verloren. „Der Name ist eine absolute Frechheit. Dafür hat man Sauber weggelassen?“, schrieb ein F1-Fan auf „X“(ehemals Twitter).

„Es war eigentlich schon klar, aber ich habe dennoch mehr erwartet“, betonte ein anderer Fan. Von Sauber-Seite ist man natürlich vom Projekt überzeugt. „Die letzte Saison war der Beginn der Reise von Stake in der Formel 1, und die neue Rolle der Marke an der Spitze des Stake F1 Teams ist der natürliche und spannende nächste Schritt auf diesem Weg“, betont Teamchef Alessandro Alunni Bravi. Das neue Auto für die kommende Saison soll im Februar vorgestellt werden.