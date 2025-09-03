Formel-1-Team macht es offiziell – ER steigt in Monza ins Auto

Viva Italia! Am kommenden Wochenende steht einmal mehr der große Preis von Monza an – kaum ein Formel-1-Rennen ist so legendär wie das Rennen in der Heimat von Ferrari. Nach dem Desaster von Zandvoort möchte die Scuderia beim Heimrennen besser abschneiden.

Auch für Alpine soll es ein deutlich erfolgreicheres Wochenende werden. Das französische Formel-1-Team hat am Mittwoch (03. September) bekannt gegeben, dass es zu einem Fahrertausch werden kann. Von großer Brisanz ist dies allerdings nichts.

Formel-1-Youngster Aron darf ran

Alpine macht es McLaren gleich und setzt einen Youngster ins Cockpit. Paul Aron wird das erste von drei Freitagstrainings für Alpine absolvieren. Er wird Franco Colapinto für diese Session ersetzen und sich einmal mehr beweisen dürfen.

Der 21-jährige Alpine-Ersatzpilot absolvierte für Sauber in Silverstone und in Budapest jeweils das erste Freie Training. Die Sauber-Einsätze waren als Leihgeschäft vereinbart. Nun wird er erstmals für Alpine auf die Strecke gehen.

„Es ist in unserem Interesse, die Fahrgelegenheiten für unsere jungen Fahrer zu maximieren“, erklärte Alpines Interims-Teamchef Flavio Briatore. „Ich freue mich darauf, das erste Mal hinter dem Steuer des A525 zu sitzen. Mein Ziel ist es, den bestmöglichen Job abzuliefern und dabei zu helfen, das Auto für das Rennwochenende abzustimmen“, so Aron.

Steckt hinter diesem Einsatz möglich mehr?

Dass Formel-1-Teams im Laufe des Jahres Rookies in Trainingseinheiten hinter das Steuer setzen, ist wahrlich nicht unüblich. Mehr noch: Es ist zu einem gewissen Grad sogar Pflicht. Und doch ist es interessant, dass Alpine – nur eine Woche nach der scharfen Kritik von Briatore an Colapinto – einen Youngster heranlässt.

„Ich habe alles gesehen. Ich muss nichts mehr sehen. Es ist offensichtlich für diesen Fahrer sehr schwer, mit dem Auto umzugehen“, so Briatore nach dem Großen Preis der Niederlande. Ob sich Aron bei einer passenden Leistung im Training also berechtigte Hoffnungen machen darf?