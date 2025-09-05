Jetzt ist die Entscheidung gefallen! Formel-1-Hammer offiziell

Lange ist diskutiert und spekuliert worden, lange ist kritisiert geworden. Der große Preis von Monaco ist einer der legendärsten, wenn nicht die legendärste Formel-1-Strecke. Rund um den Grand Prix im Fürstentum gibt es nun einen echten Hammer.

Denn: Monaco bleibt fester Bestandteil der Formel 1! Der traditionsreiche und glamouröse Grand Prix wurde bis 2035 verlängert. Formel-1-Boss Stefano Domenicali und Fürst Albert II. verkündeten dies offiziell beim Großen Preis in Monza. Das Prestige-Rennen ist und bleibt ein Highlight im Rennkalender der Königsklasse.

Trotz großer Kritik: Formel 1 verlängert mit Monaco

In den letzten Jahren hagelte es Kritik an der Strecke. Zu eng, kaum Überholmanöver und wenig Spannung, beklagen Experten und Fans. Besonders negativ in Erinnerung bleibt das Rennen 2024, bei dem die ersten zehn Fahrer ihre Startpositionen bis ins Ziel hielten.

Um das Rennen spannender zu machen, wurden 2025 mindestens zwei Reifenwechsel vorgeschrieben. Doch das gewünschte Spektakel blieb aus. Trotzdem entschied sich die Formel 1, Monaco weiter als festen Bestandteil des Kalenders zu behalten. Sein Prestige wiegt schwerer als die Kritik.

Monaco bleibt das Herzstück der Königsklasse

Seit der Formel-1-Premiere 1950 fasziniert Monaco durch seinen einzigartigen Kurs zwischen Hafen, Casino und Tunnel. Die Kulisse ist unvergleichlich, mit Yachten, Palästen und Fans, die so nah wie nirgends sind. Dazu kommen die legendären Partys, die Monaco zur ganz besonderen Grand-Prix-Station machen.

„Die Straßen von Monaco haben seit den Anfängen des Sports Geschichte geschrieben. Ich freue mich, dieses fantastische Event bis 2035 verlängern zu können“, so Domenicali. Auch Fürst Albert II. erklärte, das Rennen sei ein fester Bestandteil „der DNA des Fürstentums“.

