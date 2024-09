Formel 1: Hammer um Mick Schumacher? Ex-Teamchef wird deutlich

Die Chance für Mick Schumacher, im kommenden Jahr wieder in der Formel 1, zu fahren werden immer geringer. Alpine hat sich für Jack Doohan entschieden und fast alle Teams haben ihre zwei Fahrer für 2025 bereits bekannt gegeben.

Als letzte echte Option bleibt noch Sauber. Der Platz neben Nico Hülkenberg bei Audi ist noch nicht besetzt. Doch wird Mick Schumacher dieses Cockpit erhalten und damit in die Formel 1 zurückkehren? Ex-Funktionär Franz Tost ist sich in einer Sache sicher.

Formel 1: Tost überzeugt von Schumacher

Geht es nach dem ehemaligen Teamchef Franz Tost, hätte Schumacher den zweiten Platz bei Audi in jedem Fall verdient. „Weil er in der Vergangenheit sehr gute Leistungen gezeigt hat“, stellte Tost bei „Sky“ klar. Schumacher habe gezeigt, was er kann und dass er eine Bereicherung für das Team sein könnte.

„Er hat die Formel-3-Meisterschaft gewonnen, er hat die Formel-2-Meisterschaft gewonnen, er hat dort viele Rennen gewonnen. Ich denke, dass Mick das Potenzial hat, erfolgreich Formel 1 zu fahren“, legte Tost nach. „Man muss natürlich auch die Möglichkeit dazu bekommen“, so der Österreicher.

Zuletzt musste Schumacher einen Rückschlag hinnehmen, als sich Williams für Franco Colapinto entschied. „Warum? Weil er einfach ein Williams Nachwuchsfahrer ist. Man ist also dieser Linie treu geblieben“, erläuterte Tost. „Aber ich würde sagen, dass der Mick sich einen Platz in der Formel 1 und auch bei Audi verdient hätte“, betonte der frühere Formel-1-Teamchef.

Schumacher bekommt große Konkurrenz

Das Cockpit bei Audi neben Hülkenberg ist aktuell noch frei, die Kandidatenliste ist allerdings lang. Neben Valtteri Bottas wurden zuletzt die beiden Youngster Theo Pourchaire und Gabriel Bortoleto von Teamboss Mattia Binotto höchstpersönlich ins Gespräch gebracht.

Die Konkurrenz für Mick Schumacher ist also groß, die Chancen jedoch nicht. Und doch dürfte der Deutsche die Hoffnung noch nicht aufgegeben haben, sich den Traum von der Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports doch noch zu erfüllen. Tost würde ihm sicherlich noch eine Chance in der Formel 1 geben.