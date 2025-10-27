Albtraum-Szene in der Formel 1! Pilot entgeht Tragödie nur haarscharf

Der Titelkampf in der Formel 1 spitzt sich immer weiter zu! Nach dem Sieg in Mexiko hat McLaren-Pilot Lando Norris die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Und auch Max Verstappen hält seine Träume von der irren Aufholjagd am Leben.

Doch die wohl wildeste Szene in einem irren Rennen hat es am Ende des Feldes gegeben. Im Mittelpunkt: Racing-Bulls-Pilot Liam Lawson. Der jungen Formel-1-Fahrer sah plötzlich zwei Personen vor sich auf der Strecke, die einer Kollision nur um Haaresbreite entkamen.

Schockmoment bei Formel-1-Rennen in Mexiko

Wie konnte es zu dieser Szene kommen? Das dürften sich im Nachgang viele der Beteiligten gefragt haben. Früh im Rennen kam es zu einem Moment, der nicht nur Lawson fassungslos gemacht hat. Auch die Fans konnten ihren Augen kaum trauen.

In der dritten Runde kam der Neuseeländer nach einem Frontflügel-Schaden an die Box, früh im Rennen musste er einen Stopp einlegen. Beim Zurückkehren auf die Strecke schrammte er nur haarscharf an zwei Streckenhelfern vorbei, die sich mitten auf der Fahrbahn befanden.

Kurz nach seinem Stopp bog Lawson in Kurve eins ein, als die zwei Helfer direkt vor ihm auftauchten. Nur durch eine geistesgegenwärtige Reaktion konnte der Red-Bull-Youngster einen Zusammenstoß verhindern – weil er im allerletzten Moment noch nach rechts auswich, konnten die beiden Männer sich auf das Gras retten.

Lawson entgeht Horror-Crash nur knapp

Lawson selbst war mächtig unter Schock. Er wusste direkt, dass diese Aktion auch ganz anders ausgehen hätte können. „Wollt ihr mich verdammt nochmal verarschen? Ich hätte sie töten können“, so Lawson deutlich. Die beiden Männer können von Glück reden, dass Formel-1-Piloten über unfassbar gute und schnelle Reaktionen verfügen (müssen).

Auch Sky-Kommentator Sascha Roos zeigte sich völlig schockiert ob der Bilder, die erst wenige Minuten nach dem Vorfall gezeigt worden waren. „Das ist erschreckend. Und das war echt knapp. Das willst du nicht haben.“ Experte Ralf Schumacher verriet später, die Streckenposten hätten offenbar nicht damit gerechnet, dass Lawson so schnell wieder aus der Box kam.