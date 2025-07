Pikantes Gerücht! Russell-Überraschung in der Formel 1?

Max Verstappen und Mercedes – seit Wochen, gar Monaten wird über diese mögliche Zusammenarbeit heiß spekuliert und diskutiert. Fakt ist: Ein Wechsel des Formel-1-Weltmeisters zu den Silberpfeilen ist alles andere als unrealistisch. Daher dürfte George Russell mit Blick auf seine Zukunft bereits jetzt den Markt sondieren.

Wohin zieht es den Briten, wenn Verstappen tatsächlich bei Mercedes aufschlagen sollte, ist noch ungewiss. Plötzlich bietet sich aber wohl eine Option, die die Formel-1-Fans im ersten Moment wohl überraschen würde.

Formel 1: Zieht es Russell zu Alpine?

Dass Russell zu den besten Fahrern im Feld zählt, ist längst kein Geheimnis mehr. Auch in dieser Saison liefert der Brite tolle Leistungen. Und doch könnte seine Zeit bei den Silberpfeilen schon in wenigen Monaten enden – schließlich pokern Teamchef Toto Wolff und Co. auf eine Verpflichtung von Verstappen.

Russell dürfte auch in diesem Fall in der Formel 1 bleiben. Doch bei welchem Team heuert er dann an? Plötzlich kommt Alpine ins Spiel! Die spanische Sportzeitung „Mundo Deportivo“ berichtet, dass das französische Team eine von drei möglichen Optionen sei. Die andere beiden Teams wären Red Bull oder gar Cadillac.

Wolff und Flavio Briatore pflegen ein gutes Verhältnis, die Verbindungen zwischen Mercedes und Alpine sind eng. Daher könnte ein etwaiger Deal tatsächlich zu Stande kommen. Zumal Alpine ab 2026 mit einem Mercedes-Motor an den Start gehen wird. Und doch wäre es überraschend, wenn Russell zu einem vermeintlich kleineren Rennstall gehen wird.

Auch Antonelli ein Thema bei Alpine?

Doch nicht nur Russell wird mit Alpine in Verbindung gesetzt: Auch Kimi Antonelli könnte laut „Mundo Deportivo“ eine Option für Alpine sein. So könnte es zwischen den beiden Teams zu einer Art „Leihe“ kommen. Wolff lässt seinen Youngster für einen bestimmten Zeitraum ziehen, um ihn irgendwann zurückholen zu können. Alpine hingegen würde über mehrere Jahre ein echtes Top-Talent bekommen.

Sowohl Russell als auch Antonelli haben – Stand jetzt – einen gültigen Vertrag für 2026. Alles wartet auf die Entscheidung von Verstappen, ehe entschieden wird, wie es mit Russell und Antonelli weitergeht. Die kommenden Wochen dürften in der Formel 1 daher so richtig heiß werden.