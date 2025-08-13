Bahnt sich ein Mercedes-Beben in der Formel 1 an? Teamchef Wolff muss sich beeilen

Mercedes plant, auch in der Formel-1-Saison 2026 auf George Russell zu setzen. Dies verkündete Teamchef Toto Wolff in Ungarn. Nach der Absage von Max Verstappen sehen die Silberpfeile offenbar keine bessere Option.

Trotz der klaren Ansage seines Formel-1-Rennstalls hat der Brite bisher keinen Vertrag unterzeichnet. Mindestens zwei andere Teams zeigen ernsthaftes Interesse. Wie steht es im Vertragspoker zwischen Mercedes und Russell?

Formel 1: Entscheidende Verhandlungen

Russell und Mercedes ringen um die Vertragslaufzeit. Der 27-Jährige strebt eine langfristige Bindung an, während Mercedes nur bis 2026 plant. Ob eine Einigung während der Sommerpause erzielt wird, bleibt offen. Aston Martin und Cadillac haben laut „Sky“ bereits ihre Fühler nach Russell ausgestreckt.

+++F1-Comeback: Heftige Worte Richtung Mick Schumacher+++

Auch Red Bulls ehemaliger Boss Christian Horner soll an Russell interessiert gewesen sein. Die offene Vertragslage verschafft Russell eine starke Verhandlungsposition. „Ich warte seit zwölf Monaten. Ich werde innerhalb von zwei Wochen nichts überstürzen“, betonte er in Ungarn. Solange keine Einigung erfolgt, bleibt seine Zukunft Thema.

Russells nächste Schritte ungewiss

Russell will zwar bei Mercedes bleiben, doch zu seinen Bedingungen. Er hofft, die Partnerschaft „weiter auszubauen“. Die Absage von Verstappen erhöht den Druck auf Mercedes. Wolffs deutliche Worte scheinen kaum Zweifel am weiteren Engagement des Briten zu lassen. Doch solange keine Unterschrift erfolgt, bleibt die Situation angespannt.

Mehr F1-News:

Russells Verhandlungsmacht liegt im Interesse der Konkurrenz und Mercedes‘ begrenzten Alternativen. Eine rasche Entscheidung hilft beiden Seiten. Bis zur Klärung werden Spekulationen über Russells Formel-1-Zukunft anhalten. Fans und Experten warten gespannt, ob Mercedes und Russell in der Sommerpause eine Einigung erzielen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.