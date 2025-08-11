Schimpftirade in der Formel 1 – Horner war „sehr oft ein Arschloch“

Das Aus von Christian Horner als Teamchef bei Red Bull war wohl die größte Überraschung dieser Formel-1-Saison. Damit verliert auch Toto Wolff einen seiner größten Rivalen – dieser findet dem Abschied jedoch ambivalent.

In den letzten zwölf Jahren kämpften die beiden regelmäßig gegeneinander. Besonders in der Formel-1-Saison 2021 eskalierte ihr Konflikt, wobei Wolff Horner häufig als den aggressiveren Part wahrnahm.

Große Rivalität in der Formel 1

Wolff gibt zu, Horner in gewisser Weise zu vermissen. „Weil er und ich uns zwölf Jahre lang bekämpft haben“, erklärt der Mercedes-Chef in einem Interview mit „Channel 4“. Dennoch nennt Wolff ihn offen „sehr oft ein Arschloch“ und beschreibt ihn als kontroversen Charakter. Trotz allem erkennt der Mercedes-Boss die Erfolge des ehemaligen Red-Bull-Teamchefs in der Formel 1 an.

Horner führte Red Bull zu beeindruckendem Erfolg und prägte die letzten zwanzig Jahre der Formel 1. Wolff beschreibt ihn als eine Art „Dinosaurier“ unter den Teamchefs, die immer seltener werden. Er fühlt sich daher ein Stück weit „einsam“ und vermisst Horner trotz der Differenzen gelegentlich.

Teamchefs mit verschiedener Meinung

Für Wolff ist es unwahrscheinlich, eine ähnliche Situation bei Mercedes zu erleben. Durch seine 30-prozentige Beteiligung bleibt er fest mit dem Team verbunden. Sollte er scheitern, würde er selbst einen Nachfolger vorschlagen. Wolff witzelt: „Dann selber der Vorsitzende werden und das Team in der Sonne sitzend kritisieren.“

Auch andere Teamchefs äußern sich zu Horners Abschied: McLarens Zak Brown hat jedoch keine Sentimentalitäten. Er vertritt sogar die Meinung, dass die Formel 1 ohne Horner besser dasteht. Diese unterschiedlichen Perspektiven spiegeln Horners polarisierende Rolle wider, die weiterhin Diskussionen in der Szene auslöst.

