Formel 1: Mercedes stellt Hamilton-Nachfolger vor – gleich hagelt es heftige Kritik

Seit Wochen war es ein offenes Geheimnis, dass Kimi Antonelli der neue Fahrer an der Seite von George Russell werden soll. Seit Freitag (30. August) ist es nun also offiziell: Der Italiener folgt auf Lewis Hamilton, der nach der Saison zur Scuderia Ferrari wechseln wird.

Teamchef Toto Wolff vertraut also auf den Youngster, der 2025 erstmals als Stammfahrer in der Formel 1 zum Einsatz kommen wird. Ex-Pilot Nico Rosberg lobt die Entscheidung, sieht aber auch ein großes Risiko.

Formel 1: Rosberg kritisiert Hamilton-Nachfolger Antonelli

Mercedes setzt auf einen Neuling – Antonelli wird der zweite Fahrer für 2025! Somit werde Russell und eben der 18-Jährige für die Silberpfeile auf Punktejagd gehen – Rosberg kann diese Entscheidung ob des großen Talentes des Youngsters nachvollziehen, kritisiert den Neuling jedoch auch direkt.

In Monza durfte der Italiener eine Trainingseinheit für Mercedes absolvieren. Doch das ging nach hinten los, Antonelli crashte heftig. Dafür musste sich der Youngster von Rosberg deutliche Worte anhören. „Da hat er einfach voll übertrieben und war voll übermotiviert. Und das ist eben, weil er 18 ist und weil er gerade startet“, so der Ex-Weltmeister.

++ Formel 1: Lewis Hamilton schäumt vor Wut – „Einfach lächerlich“ ++

Dennoch traut Rosberg dem Hamilton-Nachfolger Großes zu: „Mit Sicherheit ist er vom Talent her so, dass er der Beste der nächsten Generation werden kann“, so Rosberg. Der 39-Jährige hat die Karriere von Antonelli bislang eng begleitet, hatte ihn einst sogar in sein Go-Kart-Team geholt und mit finanzieller Unterstützung den weiteren Weg geebnet.

Rosberg verteidigt durchwachsene Leistungen von Antonelli

Der Italiener stammt der aus der Nachwuchsabteilung von Mercedes und war nach seinem Formel-4-Titel vor zwei Jahren direkt in die Formel 2 aufgestiegen. Dort läuft es in diesem Jahr jedoch nicht wirklich rund. Er sitze dort jedoch nicht in einem guten Auto „und war in diesem Jahr nicht in der Lage zu zeigen, was er kann“, so Rosberg.

Weitere News:

In der Formel 1 wird er gleich für ein Top-Team fahren. Dort traut Rosberg ihm eine ganze Menge zu. Doch der Ex-Fahrer betont auch, dass man ihm Zeit geben müssen, um in der Königsklasse des Motorsports anzukommen. Langfristig würde Antonelli jedoch zu einem Spitzenfahrer werden können, betonte der Deutsche.