Trotz Mega-Deal! Star-Pilot in der Formel 1 mit bitterem Geständnis

Kimi Antonelli wird auch in der Formel-1-Saison 2026 für Mercedes an den Start gehen. Der 19-jährige Italiener erhält einen Einjahresvertrag mit der Option für eine Verlängerung bis 2027.

Antonelli genießt weiterhin das Vertrauen von Mercedes, trotz seiner durchwachsenen Debütsaison. Schließlich ist zwischenzeitlich gar über das Formel-1-Aus des Youngsters diskutiert worden. Jetzt äußert der junge Italiener überraschende Worte.

Antonellis Auf und Ab in der ersten Formel-1-Saison

In seiner ersten Saison in der Königsklasse war Antonelli besonders bei den Europa-Rennen von Schwierigkeiten geplagt. Selbstverschuldete Fehler wie ein Startunfall mit Max Verstappen in Österreich oder ein Crash im Qualifying in Monaco führten zu Spekulationen über seine Zukunft. Gerüchte, wonach Antonelli sein Cockpit räumen und zu Alpine wechseln könnte, machten zeitweise die Runde.

Der Rookie zeigt sich jedoch dankbar für die Unterstützung von Mercedes. „Das Team war immer sehr klar in seinen Plänen und darin, was sie vorhatten, also war ich nie wirklich besorgt, aber es ist natürlich immer schön, die Bestätigung zu bekommen,“ erklärte Antonelli. Gleichzeitig gab er zu, dass ihn die schwierige Phase in der Saison zu Zweifeln brachte.

Die Anforderungen für 2026 sind hoch. Antonelli weiß, dass er bessere Ergebnisse erzielen muss, wenn er seinen Vertrag für 2027 verlängern möchte. „Ich fahre Rennen Jahr für Jahr und versuche immer, die bestmöglichen Ergebnisse zu liefern. Aber für mich als Fahrer ist es entscheidend, dass ich Leistung zeige und Ergebnisse liefere, besonders nächstes Jahr,“ betonte der Mercedes-Pilot.

Die kommende Saison bringt ein neues Regelwerk, das große Chancen für alle Formel-1-Teams bietet. Antonelli sieht darin auch eine Gelegenheit, sich zu beweisen. Obwohl er bereits einzelne Highlights wie ein Podium in Kanada hatte, muss er 2026 konstant abliefern, um die Teamleitung langfristig von seiner Qualität zu überzeugen.

Steht der große Antonelli-Durchbruch bevor?

Paul Aron, ein anderes junges Talent, zeigt starke Fortschritte in der Formel 1 und wird oft als Vergleich zu Antonelli herangezogen. Gerade deshalb ist es für Antonelli entscheidend, seine Form zu halten, um den Platz bei Mercedes nicht zu verlieren. „Wenn wir das Auto haben, wird es für mich wirklich wichtig sein, das Ergebnis maximal auszuschöpfen und meine Bestleistung zu zeigen,“ so der Rookie weiter.

Mercedes sieht laut Antonelli den Plan, langfristig mit ihm zu arbeiten, allerdings hängt dies maßgeblich von seiner Performance ab. Die kommenden Saisons werden zeigen, ob Antonelli sein Potenzial voll ausschöpfen und ein fester Bestandteil des Teams bleiben kann.