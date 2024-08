Formel 1: McLaren-Hammer offiziell! Teamchef verkündet es selbst

McLaren hat in diesem Jahr und vor allem in den letzten Wochen einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Papaya stellt derzeit das schnellste Auto und mit Oscar Piastri und Lando Norris das konstanteste Fahrer-Duo der Formel 1. Einen großen Anteil am Erfolg hat Teamchef Andrea Stella.

Stella ist in seiner zweiten Saison als McLaren-Teamchef. In Zukunft dürften da noch weitere dazu kommen. Denn wie er selbst am Donnerstag (1. August) bekanntgab, hat er seinen Vertrag bei dem britischen Formel-1-Team verlängert.

Formel 1: McLaren verlängert mit Stella

2022 war das Team noch meilenweit von der Spitze des Feldes weg, in diesem Jahr kämpft Papaya sogar um den WM-Titel mit. Stella ist ein großer und wichtiger Teil des Umschwungs. Unter ihm hat sich der Rennstall in vielen Bereichen verbessert – er hat McLaren zu einem Spitzenteam geformt.

Seinen Lohn hat der Italiener nun bekommen: McLaren hat seinen Vertrag langfristig verlängert, Stella soll noch lange die Strippen bei McLaren ziehen. „Ich bedanke mich bei Zak für sein Vertrauen in mich als Führungsperson, bei meinem gesamten Leadership-Team und bei allen meinen Kollegen für die stete Zusammenarbeit und Unterstützung. Ich freue mich schon auf das, was wir in Zukunft weiter erreichen können“, so Stella selbst.

Von seinem Chef, McLaren-CEO Zak Brown, bekommt er viel Lob für seine Arbeit. „Sein Einfluss auf McLaren F1 in seiner Rolle als Teamchef war tiefgründig, nicht nur in Sachen Ergebnisse auf der Strecke und was die Ausrichtung des Teams angeht, sondern auch in seiner Entwicklung unserer Kultur und unserer Mentalität“, so Brown.

Brown mit Titel-Ansage

„Wir könnten keine bessere Person haben“, ist sich Brown sicher. Stellas Verlängerung ist mehrjährig – wie lange, das kommuniziert McLaren nicht. Aber damit stellt der Hersteller auf jeden Fall Kontinuität in Schlüsselpositionen sicher. In der Formel 1 ist das nicht ganz schlecht – vor allem mit Blick auf den großen Umbruch 2026.

„Mit den langjährigen Einigungen mit Lando, Oscar und nun auch Andrea können wir mit Zuversicht daran weiterarbeiten, Weltmeister zu werden“, so McLarens Geschäftsführer Zak Brown.