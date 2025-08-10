McLaren-Star Piastri überrascht alle in der Formel 1 – jetzt packt der WM-Favorit aus

Oscar Piastri hat sich in der Formel 1 deutlich weiterentwickelt und ist ein ernsthafter Kandidat für den WM-Titel. Laut eigener Aussage konnte er sich in vielen Bereichen verbessern.

2025 zeigte er mehr Konstanz in der Formel 1 für McLaren und leistete sich kaum schwache Tage. Diese Entwicklung sieht Piastri als zentral für seinen Erfolg in dieser Saison. Seine Leistung führt der Australier auf diverse Anpassungen zurück.

Fortschritt zum Formel-1-Erfolg

„Es kommt daher, dass ich viele verschiedene Dinge betrachtet habe“, sagte er nach dem Ungarn-GP gegenüber „formula1.com„. Außerdem habe dies dazu geführt, dass er sein Potenzial immer besser ausschöpfen konnte. Piastris beeindruckender Lauf in der Formel 1 untermauert diese Aussage eindrucksvoll.

Mit zwölf Podestplätzen und sieben Siegen in 14 Rennen feiert er eine Ausnahme-Saison. Piastris Konstanz und die Stärke seines McLaren ermöglichen ihm fast wöchentlich Spitzenergebnisse, die zeigen, dass er aktuell einer der stärksten Fahrer der Formel 1 ist.

Fehler minimieren, Siege maximieren

Auf die Frage nach dem entscheidenden Erfolgsfaktor bleibt Piastri realistisch. „Man muss schneller sein als alle anderen und so wenig Fehler wie möglich machen.“ Dieser Balanceakt zwischen Konstanz und Schnelligkeit sei der Schlüssel zum Titel.

In der Formel 1 sei dies unverändert essenziell für langfristigen Erfolg. Nach der Sommerpause setzen die Teams Ende August in den Niederlanden das Rennen um den Titel fort.

