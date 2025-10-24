Formel-1-Experte warnt McLaren – große Chance für Max Verstappen

Wieder Spannung in der Formel 1. McLaren-Fans dürften vehement widersprechen, Verstappen-Fans war das sicher schon längst klar. Fakt ist: Der amtierende Weltmeister konnte am Rennwochenende in Austin 23 Punkte auf den WM-Führenden Oscar Piastri aufholen.

Und so schrillen beim britischen Rennstall langsam die Alarmglocken. Die sichergeglaubte Fahrer-WM in der Formel 1 könnte McLaren noch aus der Hand gleiten. Damit genau das nicht passiert, richtet Guenther Steiner einen klaren Appell an die Papayas.

McLaren muss Formel-1-Strategie ändern

Man solle „reagieren und auf einen Fahrer, logischerweise auf Piastri setzen“, betont der ehemalige F1-Teamchef gegenüber „motorsport-magazin.com„. Anders als die meisten Teams benannte McLaren für diese Formel-1-Saison keinen klaren ersten Fahrer. Getreu dem Motto: „Möge der Bessere gewinnen“. Ein faires Prinzip, das sich nun im Saisonendspurt rächen könnte.

Denn sowohl Piastri als auch Teamkollege Lando Norris, könnten den vollen Fokus und die Strategie ihres Rennstalls benötigen, um Verstappen auf Abstand zu halten. Laut Steiners könnte es Piastri „aus seinem Formtief holen, wenn das Team sagt, dass er die Nummer eins ist und Unterstützung vom Team und von Lando bekommt“. Eine Strategie mit Risiko.

Norris schneller als Piastri

Denn Piastris Tempo auf der Strecke lag zuletzt weit hinter dem seines Teamkollegen. Das muss sich schnellstmöglich ändern, ansonsten werden die 40 Punkte Vorsprung auf Verstappen weiter rasant schmelzen. Wäre es für die Papayas also doch sogar sinnvoller, auf Norris zu setzen?

Auf ihn wären es für Verstappen lediglich 24 Punkte Rückstand. McLaren steht vor einer schwierigen Entscheidung, die den Ausgang dieser Formel-1-Saison entscheidend beeinflussen wird. Für Steiner steht eines in jedem Fall fest: „Du hast im Leben sehr wenige Gelegenheiten, einen WM-Titel zu gewinnen. Und wenn du die Gelegenheit hast, musst du sie ergreifen.“